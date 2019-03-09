Vivo X27, İlk Gününde 280.000 Ön Siparişi Aştı

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında görüntülenen ve başarılı kamerasıyla dikkat çeken Vivo X27, bugün Çin'deki resmi satış mağazasında ön siparişe açıldı. 19 Mart'ta piyasaya sürülecek yeni akıllı telefon, ilk gününde 288.557 ön siparişe ulaşarak ne kadar popüler olacağını gözler önüne serdi.

Son yıllarda piyasaya sürdüğü başarılı akıllı telefonlarla dünya genelinde tanınan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 19 Mart'ta piyasaya süreceği yeni cihazı Vivo X27'yi ön siparişe açtı. Teknik özellikleri daha önce TENAA'da ortaya çıkan akıllı telefona ilk gününde şaşırtıcı derecede fazla talep geldi.

Mavi ve pembe renkteki cam arka paneli ve çentiksiz ekranıyla oldukça şık bir tasarıma sahip olan Vivo X27, 48 MP + 13 MP + 5 MP çözünürlüklerinde 3 kameradan oluşan arka kamera setiyle karşımıza çıkıyor. Kızaklı ön kamerasıyla da dikkat çeken akıllı telefon, 6,39 inçlik 2340x1080 çözünürlüğünde bir AMOLED ekrana sahip.

Çentiksiz bir tasarım için kızaklı kamerayı tercih eden Vivo, %91,6 ekran gövde oranıyla ekranın neredeyse tamamını kullanıma sunuyor. 2,2 GHz 8 çekirdekli bir işlemciye sahip olduğu belirtilen Vivo X27'nin yonga setinin Qualcomm Snapdragon 710 SoC olduğu tahmin ediliyor.

Son dönemde birçok akıllı telefonda gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi tarayıcısını bünyesinde barındıran Vivo X27, Android 9.0 Pie işletim sistemiyle birlikte geliyor. Hızlı şarj desteği bulunan cihazda 3.920 mAh değerinde bir batarya bizi karşılıyor.

8 GB RAM'in yanında 125 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak cihazın AnTuTu'da yapılan testlerinde yaklaşık 170.000 puan aldığı söyleniyor. İlk gününde 280.000 ön siparişi aşan Vivo X27'nin yalnızca Çin'de değil, satışa çıkacağı diğer ülkelerde de oldukça popüler bir akıllı telefon olması bekleniyor.