Vivo X27'nin 3 Farklı Versiyonu Olacağı Ortaya Çıktı

9 Mart itibarıyla Çin'de ön siparişe açılan Vivo X27, ilk gününde 288.557 sipariş alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Daha önce 8 GB RAM'e ek olarak 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle 2 farklı versiyonunun olduğu belirtilen cihazın, bugün yayınlanan bir posterle X27 Pro isminde 3. bir modeli olduğu ortaya çıktı.

Vivo'nun kızaklı kameraya sahip akıllı telefonu Vivo X27 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün yayınlanan resmi bir satış posteri; cihazın aslında 2 değil, 3 farklı modeli olacağını ortaya çıkardı. Ayrıca 3 farklı modelin tüm teknik özellikleri ve satış fiyatları da bugün duyuruldu.

Çentiksiz tasarımıyla ekranın neredeyse tamamını kullanıma sunan Vivo X27; 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 8 GB RAM, 256 GB depolama seçeneklerinin yanı sıra bir de Pro modeliyle karşımıza çıkacak. 20,5:9 en boy oranına sahip 6,7 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak X27 Pro, gücünü Snapdragon 710'dan alacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak yeni cihazın en dikkat çeken özelliği, 32 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası.

Diğer X27 modelleri gibi kızaklı bir yapıya sahip olan ön kameranın kızak sisteminin eklenen flaşla birlikte diğer cihazlara göre daha geniş olduğu görülüyor. Arka panelde 48 MP + 13 MP çözünürlüklerinde iki kameraya ek olarak bir de gece görüş özelliği bulunan üçüncü bir kamera daha bulunuyor. Arka kamera setinin birincil kamerası, diğer X27 modellerinde olduğu gibi Sony tarafından üretilen f/1,79 diyafram açıklığına sahip IMX586 olacak.

Vivo X27'nin Pro olmayan modellerine bakacak olursak iki cihaz arasındaki depolama alanı farklılığının yanı sıra yonga setinde de farklılık görülüyor. 256 GB depolama alanı sunan model Snapdragon 710 ile desteklenirken 128 GB'lık modelde ise Snapdragon 675 kullanılacak. İki cihaz hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelelim yeni cihazların hangi fiyatlarla satılacağına. Vivo X27 Pro'nun satış fiyatının yaklaşık 505 dolar olması bekleniyor. Snapdragon 675 yonga setine sahip modelin 475 dolardan, Snapdragon 710 yonga setine sahip modelin de 535 dolardan satılacağı söyleniyor.

Şu anda Çin'de ön siparişe açık olan modellerden Snapdragon 675'i kullanan X27 23 Mart'ta, Snapdragon 710'u kullanan X27 30 Mart'ta piyasaya sürülecek. Ayrıca X27 Pro'nun satışlarına 12 Nisan'dan itibaren başlanacağını da ekleyelim.