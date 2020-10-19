Kızılırmak'ın Suyu Azaldı: Tehlike Çanları Çalıyor

1355 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Yağış olmaması nedeniyle düşen debi, baraj kapaklarının kapanmasıyla da iyice azaldı. Drone kullanarak çekilen bazı görüntüler, Kızılırmak üzerinde adacıklar oluştuğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye, oldukça sıcak bir sonbahar geçiriyor. Üstelik bu sıcaklıklar, beraberinde yağışsızlığı da getiriyor. Hatta Türkiye'nin en uzun nehri olarak kayıtlara geçen Kızılırmak, neredeyse kurumak üzere. İşin daha da acı tarafı ise suyun ciddi anlamda çekildiği Kızılırmak, çevre kirliliğinin ulaştığı boyutları da gözler önüne seriyor.

Sivas'ta doğu Karadeniz'e kadar uzanan Kızılırmak, 1355 kilometre uzunluğa sahip. Türkiye'nin önemli su kaynaklarından olan Kızılırmak, özellikle de İç Anadolu'da yapılan tarım için kritik önem arz ediyor. Çünkü bölge halkı, hektarlarca büyüklükte tarlaları Kızılırmak sayesinde suluyor. Ancak şu sıralar böyle bir şey pek de mümkün değil çünkü Kızılırmak, artık eski debisinden çok uzakta.

İşte Kızılırmak'ın yürek burkan son hali

Kızılırmak, sadece sulamaya elverişli bir nehir değil. Özellikle de Kırıkkale civarındaki insanlar, bu nehirde balıkçılık da yapıyorlar. Ancak düşen debi, bu sektörü de durma noktasına getirdi. Çünkü azalan su nedeniyle toplu balık ölümleri yaşanıyor. Bölgede olta balıkçılığı yapan Kemal Işıker isimli bir vatandaşsa, balık ölümlerinin esas nedeninin nehre bırakılan atıklardan kaynaklanabileceğini söylüyor. Işıker'e göre bu atıklar, tam anlamıyla zehir.

Drone ile çekilen görüntülerde, Kızılırmak üzerinde adacıklar oluştuğu gözlemlendi. Ayrıca nehir kıyısı da alüvyonlarla kaplanmış durumda. Bölge halkı, Kızılırmak'ta zaman zaman su azalmalarının yaşandığını ancak bu sefer yaşanan durumun tehlikeli olabileceğini düşünüyorlar. Sıcaklıklarsa hala düşmeye niyetli değil gibi görünüyor.