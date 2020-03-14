Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle ülke vatandaşı olmayan tüm kişilerin ülkeye girişlerini yasakladı. Ülkede şu ana kadar 5 kişi corona virüsüne yakalanmış, bunlardan 4’ü Alman, biri KKTC vatandaşıydı.

Corona virüsüyle mücadele etmek için ülkelerden kararlı adımlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ülkeye tüm girişlerin kapatıldığını duyurdu. 1 Nisan 2020’ye kadar KKTC vatandaşları dışında adaya kimsenin giremeyeceği açıklandı.

Ülkeye gelen KKTC vatandaşları da 14 gün boyunca evde karantinaya alınacaklar. Bu kararın dışında Mağusa Devlet Hastanesi, karantina hastanesi olarak kullanacak. Açıklanan kararda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adaya geçiş yapamayacakken Güney Rum kesiminden de KKTC’ye geçişler durduruldu.

OHAL kararını almadan önce radikal tedbirler aldıklarını belirten Başbakan yardımcısı Kudret Özersay, hafta başından itibaren tedbirlerin kademeli olarak artırıldığını belirtti. “Vatandaşlarımız sokağa çıkmasın. Pile’de yaşayan vatandaşlarımız mağdur olmayacak. Önümüzdeki 48 saat içerisinde sokağa çıkma yasağı değerlendirilecek” diyen Kudret Özersay, corona virüsü kurulu KTTB’nin açıkladığı kararları yürürlüğe soktuklarını açıkladı.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülke genelinde şu ana kadar 5 corona virüs vakasına rastlandığını, bunların 4’ünün Alman vatandaşı 1’inin ise KKTC vatandaşı olduğunu belirtti. Kovid-19’a yakalanan kişilerin temas ettiği kişileri de takip ettiklerini belirten Pilli, gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Türkiye’de 5 Kişiye Bulaştı

Corona virüsü, geçen gün ilk defa ülkemizde de görüldü. Bugün yapılan resmi açıklamaya göre 5 vatandaşımıza bulaşan virüs, dünya genelinde çok daha fazla insana bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı yeni açıklamayla virüsün ana merkezinin Avrupa’ya geçtiğini duyurdu.