İnsanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olan tekerleğin icadına bambaşka bir bakış açısıyla yaklaşarak adeta tekerleği yeniden icat eden 6 proje.

İnsanoğlunun en önemli icatlarından biri olan tekerlek; tarihin seyrini değiştirerek, medeniyetlerin gelişmesinde etkin bir rol oynamıştır. Ardından geliştirilen birçok icadın da temeli olan bu faydalı icat, günümüz teknolojisi tabanında gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Yeni versiyon tekerlekler her ne kadar orijinal tekerleğin yaygınlığına kavuşamasa da adeta orijinalinin izinden giderek ağızları açık bırakacak yenilikler getiriyor. Karşınızda çılgın mucitlerce geliştirilmiş, adeta tekerleği baştan yaratan 7 geliştirme.

Şekil Değiştiren Robot Teker

Amerikan Savunma Bakanlığının desteği ile geliştirilen Reconfigurable Wheel-Track adlı proje, robotik bir sistem desteği ile sürüş esnasında arazi yapısına göre şekil geliştiren bir tekeri gözler önüne sunuyor. Zorlu arazi koşullarında gerek üçgen gerek yuvarlak birçok şekle girebilen teker özellikle askeri araçların performansları açısından devrim niteliğinde bir geliştirme sağlıyor.

Kendini Yenileyen Teker

Henüz teorik aşamada olan ancak önemli bir yol kateden bu projede, araba lastiklerine Marvel’ın meşhur kahramanı Deadpool gibi özellikler bahşedilecek. Herhangi bir yırtılma, delinme gibi bir dış etken gerçekleştiğinde lastikler sürüş esnasında kendini yenileyerek en azından yolunuzu tamamlayana kadar size eşlik edebilecek.

Katlanabilir Çok Amaçlı Tekerlek

Hem bisiklet hem de tekerlekli sandalye için kullanılabilen 26 inçlik havasız tekerlek, katlanabilir yapısı, kolay taşınabilirliği ve işlevselliğiyle göz dolduruyor.

Yapay Zekalı Küre Teker

Goodyear’ın proje olarak sunduğu ve teorik aşaması tasarlanan bu teknoloji, küre şeklinde bir tekere bir dizi robotik entegrenin yapay zeka ile birleştirilmesiyle oluşacak. Oldukça füturistik bir proje olan Eagle 360 Urban; hissetme, karar verme, dönüşüm evrelerini tek başına gerçekleştiren devrim niteliğinde bir tekeri hedefliyor.

Şoka Duyarlı Teker

Oldukça basit ancak gerçekleştirilmemiş bir fikrin mükemmel bir mühendislik ile birleştirildiği SoftWheel, lastikleri tekerlekli sandalyeden otomobillere kadar pek çok aracın güvenlik düzeyini ve konforunu arttıracak bir potansiyel barındırıyor. Temel anlamda 3 kollu süspansiyon teknolojisinin tekere entegre edildiği bu projede aracınız nasıl bir arazi koşuluyla karşılaşırsa karşılaşsın yol tutuşundan taviz vermeyecek, ekstrem kontrol kayıplarının önüne geçecek. Newton’un üçüncü hareket yasasını yerle bir eden bu projeyle tanışma ihtimalimiz bir hayli yüksek.

3D Printer Teker Projesi

Michelin’in gelecek planları arasında oldukça önemli bir yer kaplayan bu proje, şayet başarılı bir şekilde uygulanabilirse günümüz lastik anlayışını kökten değiştirmeyi başaracak. Temel anlamda 3D yazıcı teknolojisini havasız lastik ile harmanlayan bu proje kapsamında; aracınızın lastiklerini tek bir komutla, yol koşullarına uygun olacak şekilde modifiye edebileceksiniz. Aynı zamanda yıpranmış lastiğinizi de anında tamir edebileceğiniz bu teknoloji sayesinde adeta onlarca yıl kullanabileceğiniz tekerlere sahip olacaksınız.

Bonus: Pirelli P Zero Sound

Konsept bir tasarım olan Pirelli P Zero Sound, Formula 1 takımlarının favori lastiğini birebir özellikleri ile Bluetooth bir hoparlöre dönüştürüyor. 100 Wattlık güçlü bir hoparlör bulunduran bu tekerlek; akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve tablet gibi cihazları desteklediği gibi şık ve eğlenceli tasarımıyla göz dolduruyor.