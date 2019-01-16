Nintendo, Wii U için piyasaya sürdüğü klasik Super Mario deneyimini şimdi de Switch kullanıcılarının beğenisine sundu.

2012 yılında Wii U'nun en sağlam oyunlarından biri olarak piyasaya çıkan New Super Marios Bros. U, şimdi de Switch için piyasaya çıktı. Yeni nesil grafikleri, Super Mario'nun klasik 'side scrolling' oynanışı ile birleştiren oyun, piyasaya sürüldüğü gibi satışlarda zirveye oturdu.

Japonya Genelinde Bu Hafta En Çok Satanlar

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Gördüğünüz gibi Nintendo oyunlarının parsellediği listede tam 3 farklı Mario oyunu yer alıyor. Bunun yanı sıra 7 yıl önce piyasaya çıkmış bir oyunun yeniden piyasaya sürülmüş versiyonunun dahi bu kadar satması, Nintendo'nun Japonya pazarındaki korkunç başarısını da gözler önüne seriyor.

New Super Mario Bros. U Deluxe