Klasik Oynanışla Modern Grafikler Birleşti: Karşınızda Super Mario Bros U. Deluxe

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Nintendo, Wii U için piyasaya sürdüğü klasik Super Mario deneyimini şimdi de Switch kullanıcılarının beğenisine sundu.

2012 yılında Wii U'nun en sağlam oyunlarından biri olarak piyasaya çıkan New Super Marios Bros. U, şimdi de Switch için piyasaya çıktı. Yeni nesil grafikleri, Super Mario'nun klasik 'side scrolling' oynanışı ile birleştiren oyun, piyasaya sürüldüğü gibi satışlarda zirveye oturdu.

Japonya Genelinde Bu Hafta En Çok Satanlar

  1. [NS] New Super Mario Bros. U Deluxe
  2. [NS] Super Smash Bros. Ultimate
  3. [PS4] Tales of Vesperia: Definitive Edition (Standard)
  4. [NS] Tales of Vesperia: Definitive Edition (Standard)
  5. [NS] Minecraft
  6. [PS4] Tales of Vesperia: Definitive Edition 10th ANNIVERSARY EDITION
  7. [NS] Dragon Quest Builders 2
  8. [NS] Super Mario Odyssey
  9. [NS] GO VACATION
  10. [PS4] Dragon Quest Builders 2
  11. [NS] Mario Kart 8 Deluxe
  12. [PS4] JUDGE EYES
  13. [NS] Splatoon 2
  14. [PS4] GOD EATER 3 (Standard)
  15. [PS4] Grand Thief Auto V
  16. [NS] Tales of Vesperia: Definitive Edition 10th ANNIVERSARY EDITION
  17. [PS4] Black Clover Quartet Knights
  18. [NS] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Guidebook Edition)
  19. [PS4] Call of Duty: Black Ops 4
  20. [NS] Pokemon Let’s GO Pikachu

Gördüğünüz gibi Nintendo oyunlarının parsellediği listede tam 3 farklı Mario oyunu yer alıyor. Bunun yanı sıra 7 yıl önce piyasaya çıkmış bir oyunun yeniden piyasaya sürülmüş versiyonunun dahi bu kadar satması, Nintendo'nun Japonya pazarındaki korkunç başarısını da gözler önüne seriyor.

New Super Mario Bros. U Deluxe
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Kaynak : https://www.businessinsider.com/super-mario-bros-u-deluxe-nintendo-switch-2019-1
Etiketler: nintendo switch, mario bros u
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