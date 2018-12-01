Klozet Kapağını Otomatik İndiren Robotik Kol

Klozetlerin kapağının açık kalmasından rahatsız olanlar için özel üretilmiş bir aparat ile bu problemden sonsuza kadar kurtulabilirsiniz.

Eminiz ki bir çoğunuz evinize misafir geldiğinde ve tuvaletinizi kullandığında, misafirinizin alt tarafı bir klozet kapağını kapatmayı her seferinde unuttuğuna şahit olmuş ve bundan dolayı defalarca yakınmışsınızdır. İşte tam da bunun için özel üretilmiş bir aparat ile karşınızdayız. Tüm sinirinizi yatıştırmanıza yardımcı olacak bu aparat ile, hiç bir zaman klozetlerinizin kapağı açık kalmayacak.

Kickstarter'ın sponsorluğunu yaptığı projede, yapılan açıklamalara göre bundan sonra klozetlerimizin kapağını açık unutma derdi olmayacak. Yalnızca basit bir aparatı klozetinize yerleştirmeniz yeterli. Üzerinde bulunan basit bir sensör ile klozet kapağının açık olduğunu anlayacak ve kapanmasını sağlayacak kadar ittirecek ve tüm olay bundan ibaret. Çok basit bir tasarıma sahip olan bu aparat, çoğu insan için gerçekten gerekli olabilir. Üstelik aparat enerji için basit bir AA pilden fazlasını istemiyor. Bir pil ile 18 aya yakın bir süre çalıştığı söyleniyor.

Klozetin kapağının kaldırılmasından 90 saniye sonra otomatik olarak kapağı ittirecek ve kapanmasına yardımcı olacak. Eğer ki kapak klozeti kullanan kişi tarafından kapatılmışsa sensörler bunu anlayacak ve herhangi bir işlem yapmayacak.

Şu an için biraz daha bağış niteliğinde $29 etiket fiyatıyla satılan ürünün, seri üretime geçtiğinde daha ucuz olacağı düşünülüyor. Ancak henüz kullanım açısından nasıl olduğu hakkında bir fikir sahibi olmadığımız aparat, otururken nasıl etkileyecek, bizi de tuvalet kapağı sanıp 90 saniye sona itici çubuğunu ciğerlerimize batıracak mı bilmiyoruz. Bu sebeple satın almadan önce kullanım tecrübesi olan yorumları okumanızı tavsiye ederiz.