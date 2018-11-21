Knight Online'da 2018 Yılı Parti Turnuvasıyla Kapanıyor

Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da toplam 3 kez gerçekleştirilen Knight Online Parti Turnuvası için kayıtlar başladı.

Knight Online Parti Turnuvası başvuru sürecinin ardından yapılacak değerlendirme sonucunda 64 takım, 2018’in son şampiyonu olmak için mücadele etmeye hak kazanacak. Knight Online Parti Turnuvası’nda mücadeleler 2 hafta boyunca sadece pazar günleri gerçekleştirilecek. Turnuvada ilk hafta mücadeleleri 16 Aralık’ta, şampiyonun belirleneceği 2. hafta mücadeleleri ise 23 Aralık’ta düzenlenecek. Şampiyon olmak için takımların kıyasıya mücadele edeceği 2018’in son Parti Turnuvası mücadeleleri, NTT Game resmi Twitch kanalından canlı yayın ile tüm oyun severlere aktarılacak. Ayrıca yayınlar esnasında yapılacak olan çekilişlerle binlerce Npoint dağıtılacak. Turnuva hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İLGİLİ HABER Knight Online 'Karakter' Hırsızına 2.5 Yıl Hapis Az Bulundu!

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