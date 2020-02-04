Kobe Bryant'ın Kazası Sonrası 911'e Gelen Ses Kayıtları

Los Angeles İtfaiye Merkezi, Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra 911'e gelen ses kayıtlarını paylaştı. Paylaşılan ses kayıtları, kazanın ne denli korkunç olduğunu gözler önüne seriyor.

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant, geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmişti. 20 yıllık kariyerine çok sayıda başarıyı sığdırmayı başaran ünlü sporcunun trajik ölümüyse tüm spor camiasını yasa boğmuştu. Şimdiyse Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği kaza anında 911’e gelen ses kayıtları ortaya çıktı.

Kobe ve kızı Gigi dâhil 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında 'garip' bir durum olduğunu gören kişilerin 911'i aradığı belirtildi. Los Angeles İtfaiye Merkezi tarafından paylaşılan ses kayıtlarında bir görgü tanığı, “Uçak sesi duyduk ancak kendisini göremedik. Sanırım bulutların içindeydi. Ardından büyük bir patlama sesi duyduk, sonrasıysa sessizlik. Görebildiğimiz tek şey dumanlardı” ifadelerini kullandı.

Kaza anında ve sonrasında 911’e gelen ve paylaşılan bazı ses kayıtları:

Ses kayıtları paylaşılan bir başka görgü tanığı, oldukça acı bir şekilde “Helikopter dağa çarptı” dedi. Kaza yerine yakın olduğunu söyleyen başka bir adam, “Kazanın sesini duyduk ama şimdi sadece alev ve dumanları görebiliyoruz” ifadeleri kullandı. Diğer kayıtlarsa şu şekilde:

“Yürüyüşe çıkmıştım, bir anda helikopter seslerini duydum. Sis içinde olduğundan dolayı helikopteri göremedim. Sonra ‘boom’ diye bir ses çıktı”

“Helikopterin üzerimden geçtiğini duydum. Tam kafamın üzerindeydi. Yukarı baktım ama göremedim çünkü çok sis vardı. Sonra büyük bir ses çıktı ve helikopterin sesi artık gelmiyordu.”

“Helikopter bir dağa çarptı. Tam gözümün önünde… Şu an oraya bakıyorum ve sadece yangın görüyorum.”

Kobe Bryant’ın cenaze töreni hakkındaki belirsizlik sürüyor:

Tüm zamanların en başarılı basketbol oyuncuların biri olan Kobe Bryant’ın trajik ölümünün üzerinden bir hafta geçmesine rağmen cenaze töreninin hâlâ yapılmaması gündem konusuydu. ABD basınında paylaşılan haberlere göre ünlü ismin cenaze töreni planları için bir toplantı gerçekleştirildi. Buna göre cenaze töreninin yüksek ihtimalle Los Angeles Memorial Coliseum’da düzenleneceği söyleniyor.

Yaklaşık 80.000 kişi kapasitesi olan Los Angeles Memorial Coliseum’da gerçekleşmesi planlanan cenaze törenine çok sayıda katılımın olması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.