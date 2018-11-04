Koca Koca Ansiklopedilerin Yerine Geçebilecek 7 Belgesel

Bu reçetede yer alan her şeyi tüketmek zorunda değilsiniz. Zira biz ilaç yazmıyor, ancak yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamımızı sağlayacak dizileri listeliyoruz. Haftalık Dizi Reçetesi serisinin dördüncü bölümünde, son zamanların en başarılı araştırma dosyalarına sahip olan belgesel dizilerinden 7'sini bulacaksınız.

Belgeseller de tıpkı diziler gibi şekil değiştirmeye başladılar. Bazı meseleleri eskiden olduğu tek seferde anlatmak çok güç. Ayrıca hala belgesel deyince çoğu insanın aklına Afrika’daki savanalar ya da yamyam kabileler geliyor, ancak belgesel kelimesi size çok daha fazla şeyi vadediyor.

Merak ettiğiniz konuları araştırmanın güç bir durum olduğunu biliyoruz. Hatta insan, her zaman kolay ulaşılan bilgileri daha çok ikna edici buluyor. Komplo teorileri de bu nedenle yaygınlaşıyor, toplumların iç dinamikleri bilgi düzeylerine göre şekil alıyor. Düşüncelerinizi etkileyip, bakış açınızı değiştirmeyi başaracak güvenilir bilgiye ulaşmak ise araştırma yapmaktan daha zor hale geldi. Bazı belgeseller ise bu noktada imdadımıza yetişiyorlar.

Lafı fazla uzatmadan, çeşitli konuları ele alan son dönemin en başarılı belgesel dizilerine yakından bakalım.

Auschwitz: Naziler ve "Son Çözüm"

II. Dünya Savaşı döneminin en trajedik başlıklarından birisi Nazilerin toplama kampları oldu. Eminiz ki bu kamplarda yaşama tutunmaya çalışan savaş mağdurlarının büyük kısmı neler yaşadı, hala bilmiyoruz, ancak bu belgesel bize olabildiğince açıklayıcı davranıyor. Polonya’da yer alan ve 1979 yılında "dünya mirası sit alanı" olarak seçilen toplama kampı Auschwitz’deki yaşananları gördükçe savaşın ne kadar vahşet dolu olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

Yayıncı: BBC

Bir Katil Yaratmak (Making a Murderer):

Adalet sistemi ile insan psikolojisi arasında nasıl bir ilişki olabilir? Cevabınızı duyar gibiyiz. Suçlu oldukları konusunda tartışma yaşanan kişilerin gözünden, insanların nasıl suç işlediklerini izleyeceksiniz. Adalet sistemi, bazı insanları suça teşvik etmek konusunda oldukça büyük boşluklara sahip. İnsan psikolojisi de bu boşlukları suça eğilim göstererek dolduruyor.

Yayıncı: Netflix

Kirli Para:

Birbirinden bağımsız olan 6 farklı bölümle bu belgesel, son dönemde yaşanmış küresel ekonomik, finansal ve üretim sıkıntılarına değiniyor. Volkswagen’in emisyon skandalı, Trump’ın iş yaşamı, ABD’li şirketlerin ilaç fiyatlarındaki sahtekarlığı, HSBC gibi bir kurumun yasa dışı örgütlerle bağlantıları ayrı ayrı işleniyor. Küresel iş dünyasına bakış açınızın değişeceğini garanti ediyoruz.

Yayıncı: Netflix

İnsan Gezegeni (Human Planet):

Yaşadığımız şu Dünya’ya, başka bir yerden ziyarete gelmiş yabancı birisi gibi baktınız mı? Bu belgeselle başarabileceksiniz. Sahip olduğumuz çoğu güzelliğin, insanın eşsiz vicdansızlığıyla nasıl yok edildiği sorusu da hep aklınızı kurcalayacak.

Yayıncı: BBC

Soyut Düşünce: Tasarım Sanatı

Tasarım, hayatımızı düşündüğünüzden de fazla etkiliyor. Pek çok insan farkında olmadan, farklı insanlar tarafından düşünülmüş olan bu özel dünyanın içinde yaşıyor. Farklı disiplinlerden bir araya gelen kişilerin konuk olduğu bu belgeselde, göz zevkinize hitap edecek çok şey var. En azından tasarımın ne olduğunu ve nasıl icra edildiğini öğrenmek için birebir.

Yayıncı: Netflix

Wild Wild Country:

Osho’yu mutlaka duymuşsunuzdur. Peki aslında bir tarikatınn başında olduğunu, Hindistan’dan çıkan bu tarikatın dünyayı ele geçirdiğini biliyor muydunuz? Osho tarikatının bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkaran bu yapım, aklınızda tam bir deprem etkisi yaratacak. Mesela Hintlilerin neden ABD’li şirketlerde bu kadar çok görev aldıklarını öğrenecek, Osho’nun göründüğü gibi olmadığını anlayacaksınız.

Yayıncı: Netflix

Cosmos: Bir Uzay ve Zaman Macerası:

Efsaneleşen bir astronom Carl Sagan’ın 1980’li yıllara damgasını vuran uzay ve bilim konulu dizisine, öğrencisi devam ediyor. Cosmos, yeryüzündeki bilinmezliklerin, yıldızlardaki bilinmezlikten daha fazla olduğunu, her iki tarafında aslında birbirlerine ne kadar çok benzediklerini anlatıyor.

Yayıncı: Fox, National Geographic

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