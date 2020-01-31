Koca Yusuf'u Bekleyen Türkler Wuhan Havalimanı’na Ulaştı

Koca Yusuf adlı özel uçakla Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilecek olan vatandaşlar, Wuhan Havalimanı'na ulaştılar. Çin'den alınıp yurda getirilecek olan yolcular, ülkeye ulaştıktan sonra 14 gün boyunca müşahede altında tutulacaklar.

Çin’de baş gösteren Corona virüsü salgınının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü ortak operasyon kapsamında ‘Koca Yusuf’ isimli ambulans uçağa dönüştürülen A-400 kargo uçağı; 34’ü Türk, 7’si Azeri, 7’si Gürcü ve 1’i Arnavut olmak üzere toplam 49 kişiyi almak için bugün Çin’in Wuhan şehrine doğru yola çıkmıştı.

NTV’nin aktardığına göre Corona virüsü nedeniyle bölgeden tahliye işlemleri başlatılan yolcular, özel otobüs aracılığıyla Wuhan Havalimanı’na ulaştı. Bugün saat 12.05’te havalanan ‘Koca Yusuf’ adlı uçağı bekleyen yolcular, Çin’den alınıp yurda getirilecek. Tahliye operasyonu kapsamında gönderilen uçakta; 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibi yer alıyor.

Ülkeye getirilen yolcular, 14 gün boyunca müşahede altında tutulacak:

Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan kalkan tahliye uçağında bulunan personel, tahliye işlemini özel kıyafetler giyerek gerçekleştirecek. Öte yandan şu anda Wuhan Havalimanı’nda beklemede olan yolcuların maske taktığı, bagajlarının ve kendilerinin defalarca kontrolden geçirildiği, ateşlerinin ölçüldüğü ve bütün önlemlerin alındığı belirtiliyor. Bu işlemlerin belirli aralıklarla tekrarlanacağı da söylenenler arasında.

Konu hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamalarda ülkemize getirilecek vatandaşların herhangi bir şekilde virüs taşımadığını ifade etmişti. Bununla birlikte tahliye edilecek 49 yolcunun, 14 gün boyunca Ankara’daki hastanelerde kontrol altında tutulacağı da belirtiliyor.

Gece 02.00 sularında Çin’in Wuhan kentine ulaşması beklenen uçakta; çok sayıda maske, dezenfektan malzeme, tıbbi cihaz ve koruyucu kıyafet yer alıyor. Sağlık kontrollerin ardından uçağa alınacak olan yolcular; yol boyunca özel kıyafetler giyecekler, maskelerini çıkarmayacaklar ve belirli aralıklarla kontrolden geçecekler. Yurda giriş işlemi tamamlandıktan sonraysa yolcular, virüsün kuluçka süresi nedeniyle de 14 gün boyunca müşahede altında tutulacaklar.