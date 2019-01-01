Kocaeli'de Eğitim Uçağı Düştü, Pilot Yaralı Kurtuldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde saat 15.00 sularında bir eğitim uçağı düştü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı'ndan saat 14.30'da kalkışını gerçekleştiren İstanbul Havacılık Kulübü'ne ait CESSNA 152 tipi TC-TTK tescilli tek motorlu eğitim uçağı, uçuş esnasında ani motor durması sebebiyle acil iniş durumuna geçti. İniş durumuna geçen uçak, Kartepe'nin zirvesi olan Kuzuyayla'da düştü.

Eğitim uçağının düşüşünde İstanbul Havacılık Kulübü Derneği Başkanı Pilot İkram Kaya yara alırken, uçakta bulunan öğrencisi Meral Dilber Malgaz ise yara almadan kurtuldu. Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri tarafından kaza alanından kurtarılan İkram Kaya ve Meral Dilber Malgaz, ilk olarak Kartepe'de bulunan bir otelin revirine götürüldü.

Otelin revirinde ilk müdahalesi yapılan Pilot İkram Kaya, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, kazanın sebebinin uçağın motorunun soğuk hava koşulları sebebiyle donması olduğunu ve uçağın acil inişe geçerek ağaçlık alanı düşüş gerçekleştirdiğini söyledi. Yaralanan Pilot İkram Kaya'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.