Kocaeli'de Yetenekli Öğrencileri Yetiştiren Lise Kapandı

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin iki departmanı, ekonomik gerekçelerle kapatıldı.

Üstün yetenekli öğrencilerin geleceğe daha sıkı bir çalışma programıyla hazırlanması ve gelecek dönemde mesleklerinde 'bayrak taşıyan' kişiler olmaları amacıyla açılan Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi'nin IB programı ve İngilizce hazırlık sınıfları kapatıldı.

IB programı (International Baccalaureate) ile 16 yaşını alan öğrencilere geniş kapsamlı bir eğitim sunuluyordu. Bununla birlikte 'ekonomik gerekçelerle kapatılma' olayından İngilizce hazırlık sınıfları da nasibini aldı. Konuyla ilgili konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Adil İğnebekçili, bahsi geçen programların çok masraflı olması nedeniyle kapatıldığını ve daha fazla öğrenciye burs verebilmek için bu kararı aldıklarını belirtti.

Tamamen İngilizce olarak eğitim veren lise tekrardan Türkçe mevduata dönecek ve Anadolu Lisesi olarak anılacak. 4 sene olan eğitim süresi de böylelikle 3 seneye düşmüş olacak. Ne diyelim, 'masraflı olduğu' için faydalı bir eğitim kurumunun kapanmak durumunda kalması da düşünmeye değer bir durum.