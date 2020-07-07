Heinrich Hertz Enstitüsü, H.266 olarak isimlendirilen yeni kodek standardını resmen duyurdu. H.266, videolar için devrim niteliğinde bir yenilik olarak kabul ediliyor çünkü benzersiz bir özelliğe sahip. Ancak bu kodek, şu an için kullanılabilir durumda değil.

Teknoloji her geçen gün biraz daha gelişiyor ve bu gelişim, yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasını sağlıyor. Örneğin şu an için 4K ve 8K çözünürlüğündeki videolar hayatımızın bir gerçeği haline gelmiş olsalar da özellikle gerçek 8K çözünürlüğü oynatacak ekranlar yaygın durumda değil. Bu da aslında var olan bir teknolojinin atıl duruma düşmesine sebebiyet veriyor. Şimdiyse bu konuda çok önemli bir gelişme yaşandı.

Bilgisayar teknolojilerine yakın olanlar, "kodek" kelimesini yakından bilirler. Basitçe "çözücü" olarak tanımlayabileceğimiz kodekler, veri ve sinyallerin kodlanıp sıkıştırılmasını ve yeniden çözülmesini sağlarlar. Şimdiyse videolar için kritik önem arz eden yeni bir kodek standartı duyuruldu. 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan "H.266" kodeği, kullanıcıların 4K ve hatta 8K videoların çok daha verimli bir şekilde depolanabilinmesini sağlayacak.

Heinrich Hertz Enstitüsü tarafından duyurulan H.266 kodeğinin en önemli özelliği, bugüne kadar görülmemiş verimlilikte video sıkıştırması yapabiliyor olması. Yapılan açıklamalara göre yeni standart, video boyutlarında yüzde 50'ye kadar tasarruf sağlıyor. Üstelik bu kodek, yüksek verimlilikte sıkıştırma yaparken görüntü kalitesinde de en ufak bir bozulmaya yol açmıyor ve gerek HDR gerekse 360 derece videolara da destek sunuyor.

Şimdi, eğer buraya kadar anlattıklarımız pek makul gelmediyse, bu yeni kodek standardını bir örnekle izah edelim. 90 dakika uzunluğunda 4K çözünürlüğünde bir video düşünün. Bu videonun mevcut H.265 kodeği ile kaplayacağı alan yaklaşık 10 GB olacaktır. Geliştirilen son kodek ise bu boyutu hiçbir görüntü kaybı olmadan 5 GB'ye kadar düşürebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, gerek video oynatırken gerekse video düzenlemesi yaparken hız kazanacaklar ve depolama gibi bir durumu pek de düşünmeyecekler.

Heinrich Hertz Enstitüsü tarafından yapılan açıklamalara göre devrim niteliğinde olan H.266 kodeği, şu an için özellikle de mobil platformlarda kullanılabilir durumda değil. Ancak yetkililer, bu kodekle uyumlu olan işlemcilerin tasarlanmakta olduğunu ifade ediyorlar. Yani görünüşe göre H.266, çok güçlü işlemcilere ihtiyaç duyacak ve ilerleyen dönemlerinde duyurulacak mobil işlemciler, H.266'nın ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Bugün itibarıyla duyurulan H.266, şu an bilgisayarlarda da akıllı telefonlarda olduğu gibi hem video oynatmak hem de video düzenlemek için kullanılabilir değil. Yetkililer, şu an bu kodeğin yazılımı üzerinde çalıştıklarını ve sonbahar aylarında da bu yazılımın kullanıma sunulacağını söylüyorlar. H.266, akıllı telefon ve bilgisayarlardaki video izleme ve düzenleme işlerine yepyeni bir bakış getirecek gibi görünüyor.