4 Kasım tarihinde beta 5 sürümü yayınlanan açık kaynak kodlu bir medya oynatıcı olarak işlev gören Kodi'nin yeni sürümü yayınlandı.

Son yıllarda popüler olan açık kaynak kodlu medya oynatıcı Kodi, hem akıllı telefonlar hem de bilgisayarlar için destek veriyor. Tüm içeriği tek bir yerden yönetmenizi sağlayan bir medya depolama ortamı olan Kodi'nin 'Kodi 18 Leia RC1' adlı yeni bir sürümü yayınlandı.

Kodi geliştiricilerine göre yeni sürümde epey bir değişiklik var. Küçük geliştirmelerin yanı sıra gözle görülür bir değişime de uğrayan Kodi uygulamasının yeni sürümüyle yapılan değişikliklere bir göz atalım:

9386 kod parçası değiştirildi.

3000'den fazla çekme talebi geliştirildi.

8638 dosya değiştirildi.

503 bin kod satırı kaıldırıldı.

427 bin yeni kod satırı eklendi.

36 kaynak geliştiricisinin çalıştığı yeni sürüm, Kodi'nin şimdiye kadar yapmış olduğu en iyi sürüm olarak dikkatleri üzerine çekiyor. İster Andoid ve iOS için isterseniz de Windows veya Mac için buraya tıklayarak 'Kodi 18 Leia RC1' sürümünü indirebilirsiniz.