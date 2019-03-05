Ürettiği özel otomobillerle sektörün en üst düzey markalarından biri olan Koenigsegg, 1.600 beygir gücündeki yeni otomobilini Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

İsveç merkezli otomobil üreticisi Koenigsegg, bugün basın günleriyle kapılarını ziyaretçilerine açan Cenevre Otomobil Fuarı'na etkileyici bir giriş yaptı. Duyurulan yeni otomobilin teknik özellikleri dikkat çekici olsa da önce ismine değinelim. Yeni spor otomobil, adını Christian von Koenigsegg'in babasından alıyor. Christian von Koenigsegg, babası anısına ürettikleri Koenigsegg Jesko'yu bugün düzenlenen özel bir lansmanla duyurdu.

Koenigsegg Jesko, 5 litrelik V8 bir motora ve 9 vitesli bir şanzımana sahip. Tüm bunların yanı sıra, otomobilin en dikkat çekici detayı ise beygir gücü. Jesko, kullanılan yakıt türüne göre 1.600 beygir gücüne ulaşabiliyor. Bu kadar yüksek bir beygir gücü, günümüzün şartlarında bile oldukça şaşırtıcı.

Tabii ki bu kadar güçlü bir otomobilin kasası da özel olmalı. Koenigsegg, otomobilin pistonlarından motoruna kadar dünyanın en hafif malzemelerini tercih ederek aracın hızını arttırmış ve bununla birlikte otomobilin net ağırlığını 1.420 kg seviyesine kadar düşürmüş. Otomobilin içi de kaputunun altı kadar tatmin edici görünüyor. Bu kadar hızlı bir otomobilde ne kadar umursanır bilemiyoruz ancak otomobilde kablosuz şarj ünitesi, 9 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence sistemi ve tabii ki USB girişleri bulunuyor.

Gelelim bu harika aracın fiyatına. Koenigsegg, Jesko modelinin baz modelini 3 milyon dolardan satışa sunacak. Paketler arasındaki fiyat farkı, eğlence sistemine gelen eklentiler ve otomobilin iç tasarımının özelleştirilmesine göre artabiliyor. Baz modelin diğer paketlerden güç anlamında herhangi bir farkı olmadığını da ekleyelim.