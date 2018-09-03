Ünlü süper spor otomobil üreticisi Koenigsegg'in isim babası olan Christian von Koenigsegg, Tesla Roadster'in kendilerini motorlarını geliştirmeye mecbur bıraktığını ve bu durumun utanç verici olduğunu söyledi.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen markalardan biri olan Tesla, şirketin yeni nesil süper spor otomobili Roadster’ı tanıttığında pek çok kişi süper spor otomobili üreticilerinin bu durumdan hoşnut olmayacağını biliyordu. Fakat Tesla Roadster’ın süper spor otomobil pazarındaki etkisi bundan çok daha fazlası oldu.

Ünlü süper spor otomobil üreticisi Koenigsegg’in isim babası olan Christian von Koenigsegg, şirketinin 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 1.9 saniyede çıkan Tesla Roadster ile rekabet edebilmek için motorlar üzerinde yeniden çalışmaya başladığını ve bu durumun utanç verici olduğunu söyledi.

Dürüst olmak gerekirse konu yüksek hızlara ulaşmak olduğunda gaz tabanlı araçlar hala elektrikli araçlara göre büyük avantajlara sahipler. Bunun farkında olan Koenigsegg, bir turbo V8’in sıkıştırma oranını değiştirerek 600 beygir gücünde ‘yeni’ bir motor kullanmayı düşünüyor. Teoride bu motor, saatte 400 kilometre hıza 14 saniyede ulaşabilecek.

Koenigsegg’in söz konusu beygir gücü artışını Ragnarok modelinde gerçekleştireceği iddia edilse de aracın ne zaman gözükeceği ya da piyasaya çıkacağı belli değil. Ayrıca Koenigsegg’in rekabet etmesi gereken tek şey beygir gücü ya da hız değil. Tesla Roadster’in uygun fiyatlı olması, Koenigsegg’in tüm çalışmalarını baltalayabilir.