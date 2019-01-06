Artık her şeyin akıllı olduğu bir döneme girdik. Telefondan buzdolabına kadar derken şimdi de karşımıza akıllı tuvaletler çıkmaya başladı. Bunlardan birisi olan Kohler Akıllı Tuvalet CES 2019'un yıldızı olacak gibi.

CES 2019 neredeyse başlamak üzere ve şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla şovun yıldızı 146 yıllık bir tesisat firması olan Kohler ve oyuncağı “surround ses sistemi, ruh halinize göre yanan LED aydınlatmaları ve Amazon Alexa sesli komut sistemi olan akıllı tuvalet” olacak gibi görünüyor.

Gerçekten harika bir çağda yaşıyoruz (!).

Kohler’in Numi 2.0 akıllı tuvaleti hayal mi gerçek mi yoksa bir parodi ürünü mü ayırt etmek gerçekten zor. Yapılan basın toplantısında “görsel ve işitsel iyileştirmelerle beraber bu tuvaleti kullanacaklar için inanılmaz bir deneyim yaşayacaklar” diye açıklama yapan firma ayrıca “sesli komut sistemini kullanarak istediğiniz modu, müziği ve oturma bölümünün sıcaklığını ayarlayabilirsiniz” diyerek yeni tuvaletin tanıtımını yaptı.

Akıllı tuvalet, Kohler firmasının banyo sistemleri ile alakalı yaptığı ilk iş değil. Geçen sene yapılan CES 2018 fuarında akıllı duş, akıllı ayna ve akıllı küvetleri tanıtmıştı.

Kohler firması bu sene yapacağı tanıtımda fiyatları da belirlemiş. Aşağıda bazı ürünlerin fiyatlarını görebilirsiniz. Spoiler alarmı: "Akıllı tuvaletin fiyatı aklınızı başınızdan alabilir".