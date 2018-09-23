Kojima, Death Stranding'in Yeni Fragmanını Yayınladı

Kojima Productions, Death Stranding adlı oyununun, Troy Baker'ın da yer aldığı yeni fragmanını yayınladı.

Kojima Productions, Tokyo Game Show 2018 etkinliğinde, Sony PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen Death Stranding adlı oyununa dair yeni bir fragmanı, etkinlikte yer alan devasa kalabalığa sergiledi. Bir dakikadan biraz daha uzun süreli olan bu fragman, oyun hakkında cevaplardan ziyade daha çok soruların oluşmasına sebep oluyor denebilir.

Üretken aktör Troy baker, oyunda altın bir kuru kafa maskesi giyen ve oyunun evreninde yer alan şeytanları manipüle edebilecek bir güce sahip olan gizemli bir muhalifi canlandırmak üzere oyunda yer alacak.

Fragmanda karakterin Bloodborne’a benzeyen bir canavarı çağırmak için maskeyi kullanıyor olması, bu ölümcül ruhların cehennem ırklarına nasıl karıştığı ve bu oyunun esasen ne tür bir oyun olduğu sorusunu akıllara getiriyor.

Stüdyo, fragmanın yanı sıra aktör Tommie Earl Jenskins’in de oyunda yer alacağını duyurdu ve Jenkins, Baker, Guillermo del Toro, Léa Seydoux ve Lindsay Wagner’in canlandırdığı karakterlere dair bazı görseller sergiledi. PlayStation 4’e özel olarak geliştirilen Death Stranding’in çıkış tarihi ise henüz açıklanmış değil.