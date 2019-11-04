Son dönemlerin merak uyandıran oyunu "Death Stranding"in geliştiricisi Kojima Productions, gelecek dönemlerdeki planlarını açıkladı. Şirketin kurucusu Hideo Kojima, ilerleyen dönemlerde film sektörüne dahil olacaklarını söyledi.

2005 yılında dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Konami'nin yan şirketi olarak kurulan ve 2015 yılından beri de ticari yaşamını bağımsız sürdüren "Kojima Productions", kısa bir sürede popüler geliştiricilerden bir tanesi haline geldi. Şirketin üzerinde çalıştığı "Death Stranding", oyunseverlerin iyiden iyiye ilgisini çekmiş durumda ve oyunseverler, bu oyunun piyasaya sürülmesini büyük bir heyecanla bekliyorlar.

Death Stranding'in bu denli popüler olması, şirketin kurucusu Hideo Kojima'yı da memnun ediyor. Kojima, verdiği her demeçte bu memnuniyetini dile getirirken bu kez ilk defa, farklı bir sektör hakkında da konuştu. Death Stranding ile ilgili katıldığı bir röportajda konuşan Kojima, şirketin ilerleyen dönemlerde filmler üzerinde de çalışacağını açıkladı.

Kojima insanların, bir şeyi iyi yaptıkları takdirde her şeyi iyi yapabileceklerini düşünüyor. Hayatımıza her geçen gün yeni bir teknolojinin girdiğini ve bu teknolojilerin farkında olduğunu söyleyen Kojima, gelecekte hem oyun hem film hem de dizi gibi karışık yapımların ortaya çıkabileceğini söyledi. Kojima, bu yeni oyun formatına çok fazla ilgi duyduğunu ifade etti.

Kojima'nın nasıl bir yapım üzerinde çalışacağı bilinmiyor. Kojima Productions'ın kurucusu, bu konuda adeta ser verip sır vermedi. Hal böyle olunca da şirketin gelecek dönemlerdeki planlarından bahsetmek mümkün değil ancak Kojima Productions'ı gelecek dönemlerde film, ve film-oyun karışımı yapımlarda göreceğimiz su götürmez bir gerçek. Bakalım şirket, yeni yapımlarında sinema ve oyun tutkunlarına neler sunacak?