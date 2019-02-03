Tip 1 Diyabet Konusunda Önemli Bir Adım Atıldı

Bilim insanları, yeni araştırmalar sonucunda kök hücreleri insülin üreten hücrelere dönüştürdü.

Bilim insanları, çok büyük bir adım atarak tip 1 diyabetin tedavisine yardımcı olabilecek, belki de hastalığın çaresi niteliğinde olacak bir buluş yaptı.

UCSF’den (Kaliforniya, San Francisco Üniversitesi) bir ekip, kök hücreleri gelişmiş ve insülin üreten hücrelere dönüştürdüklerini iddia ettiler. Tip 1 diyabet hastalarında eksik olan bu hücreler gelecekte bu hastalar için büyük bir önem arz edebilir.

Bu önemli gelişmeyi pankreasta bulunan adacık hücrelerin gelişiminden yola çıkarak bulan bilim insanları, kısmen farklı olan pankreas kök hücrelerini adacık hücrelere çevirdiler ve gelişimlerini hızlandırarak kandaki şeker seviyelerine verilen tepkiyi yetişkin hücrelerdekine daha yakın hale getirdiler. UCSF’in açıklamasına göre alfa ve delta hücreleri bile daha etkili şekilde büyümeye başladı.

Yöntem şu an için yalnızca laboratuvar fareleri üzerinde test edildi ancak sonuçlar fazlasıyla olumlu çıktı. Aktarılan adacık hücrelerin insülin üretme işlemi birkaç gün içerisinde gerçekleşti.

Araştırmalar meyvesini vermeye devam ederse tip 1 diyabetin tedavisi konusunda ciddi adımlar atılacak. Pankreas transplantları da bu hastalık için bir çözüm niteliğinde olsa da nakil her zaman uyuşmayabiliyor ve hastalar bağışıklık sistemlerini kontrol edecek ilaçlara ihtiyaç duyabiliyor. Bu buluş sayesinde sağlıklı insülin seviyeleri çok daha kolay bir şekilde elde edilebilir.