Kokain Bağımlılığını Durduracak Yeni Bir Yöntem Bulundu

Psikolojik tedavi süreçlerinin dışında kokain bağımlılığını durduracak bir tedavi yöntemi bugüne kadar geliştirilemedi. Bilim insanları, kokain bağımlılığına dur diyecek; beyne giden yolda kokaini engelleyebilecek yeni bir tedavi geliştirdi.

ABD’de her yıl 5 binden fazla kişinin aşırı dozdan ölmesine yol açan kokain bağımlılığını durdurmak için bilim insanları yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi. Geliştirilen bu yeni çalışma, kokain bağımlılığının önüne geçecek ilk tedavi yöntemi olacak.

Chicago Üniversitesi’nde yapılan araştırmaların sonucunda bulunan yeni tedavi, bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bağımlı kişiden alınan deri hücresi, laboratuvarda ekstra bir gen ile donatılacak. Human Butirilkolinesteraz (hBChE) adı verilen enzimi üretecek gen, kan akışına giren kokaini hızla tahrip edecek. Hücreler, doktorların cildin altına yerleştirdiği kalıcı organoid adlı bir kümeye çarparak, beynin ödül merkezine ulaşmadan yok edebilecek.

İlk olarak fareler üzerinde gerçekleştirilen testler, başarı ile sonuç verdi. Beynin haz noktasına ulaşamayan kokain, bağımlılığı da otomatikman ortadan kaldırıyor. Kokain kullandıktan sonra aynı zevke ulaşamayan beyin, aynı maddeyi talep etmiyor.

ABD’de geliştirilen bu tedavi yöntemi kokain bağımlılığı için bir ilk olacak. Şu an için ölümcül dozlarda kokain verilen farelerde bile hiçbir uyuşturucu etkisi tespit edilmedi; tüm etkileri ortadan kalktı. Bağımlılık üzerine çalışan bilim insanları ve psikiyatrlar bu yeni tedavi yöntemi ile ilgili oldukça ümitli. Geliştirilen ekstra genle ilgili testlerin tamamlanmasının ardından, kliniklerde etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılması bekleniyor.