Mortal Kombat X ile oldukça sağlam bir iş çıkaran NetherRealm Studios, yeni oyununu çok kısa bir süre içerisinde duyuracak.

The Game Awards 2018 kapsamında 10 yeni oyunun duyurulacağı haberinden sonra hangi oyunların duyurulacağı merakla beklenir olmuştu. Gelen haberlere göre ödül töreninde Mortal Kombat 11, kesin olarak duyurulacak oyunlar arasında olacak. İşte Mortal Kombat 11'in Sızdırılan Özellikleri Serinin hayranlarının unutamadığı tek kişilik Shaolin Monks moduna benzer bir arcade mod bulunacak. Burada karakterinizi geliştirebilecek, kostümler ve yeni yetenekler alabileceksiniz.

moduna benzer bir arcade mod bulunacak. Burada karakterinizi geliştirebilecek, kostümler ve yeni yetenekler alabileceksiniz. Oyun en az 4 yıldır geliştirme aşamasında. Mortal Kombat X geliştirilirken dahi 11 için çalışmalar başlamış.

Hikaye modu ve macera iki ayrı mod olacak. Klasik Mortal Kombat hikayeleri yine yerli yerinde olacak. Birçok karakteri seçerek ilerlediğimiz klasik modda bu kez 3 ana karakter üzerinden gideceğiz: Lui Kang, Kitana ve Shang Tsung.

Oyunun yapımında Unreal Engine 4 motoru kullanılacak.

Fujin oynanabilir karakterlerden olacak. Goro, Sonya, Kano, Baraka, Mileena ve Ferra & Torr kesinlikle oynanabilir olmayacak. Şimdilik gelen bilgiler bunlar. Henüz oyun hakkında bir çıkış tarihi veya görsel paylaşılmasa da NetherRealms'ın The Game Awards 2018'de önemli bilgiler paylaşmasını bekliyoruz. İLGİLİ HABER Steam’de %70’in Üstünde İndirime Giren 10 Oyun

Kaynak : https://gadgets.ndtv.com/games/news/mortal-kombat-11-modes-gameplay-and-story-leaked-to-be-announced-at-the-game-awards-2018-1956965

 15 2 1 1 1