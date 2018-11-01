Tepinmek İsteyeceğiniz PlayStation Temalı Oturma Odası

ABD merkezli mobilya ve aksesuar mağazası Pottery Barn, PlayStation tutkunlarının kalbini fethedecek bir oturma odası dizayn etti.

Bir ürüne veya firmaya büyük bir hayranlık besliyorsanız, günün birçok anında ona dair şeyler görmek isteyebilirsiniz. Bu fikirden yola çıkan Pottery Barn isimli firma, televizyon konsolundan armut koltuklarına mükemmel bir oturma odası dizayn etmiş.

"Controller'ınızı kapın! Playstation'dan esinlendiğimiz yeni PBteen koleksiyonu ile kendi oyun evreninizi yaratın!"

PBteen koleksiyonunda medya konsolu, orta sehpa, armut koltuk, kitaplık ve ışıklı PlayStation tabelası bulunuyor. Tüm parçaları tek tek alabiliyor olsanız da set halinde satın almak isteyenler için 2200 dolarlık bir fiyat biçilmiş.

Siz de bu mükemmel koleksiyonu incelemek veya ABD'de yaşıyorsanız (diğer ülkelere gönderim doğal olarak yok) sipariş vermek için buraya tıklayabilirsiniz.