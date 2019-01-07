Komplo Teorisyeni, Uzaylıların Merkür'de olduğundan Emin

UFO Daily Sights (Günlük UFO Gözlemleri)’nin yöneticisi Scott C. Waring, uzaylı yapısı olduğunu iddia ettiği görüntüler paylaştı.

Uzaydaki Marslı evlerinden ve Dünya’daki UFO görüntülerinden sıkıldınız mı? Yeni teorisyenimize göre uzaylılar Merkür’de başka uzaylılardan saklanıyor, üstelik “kesin kanıtı” da var.

Scott C. Waring, UFO gözlemleri ve haberleri paylaşılan bir sitenin yöneticisi ve sahibi. Son iddiasına göre NASA’nın çektiği bir Merkür fotoğrafı, Merkür’de yaşayan uzaylıların varlığını kanıtlıyor.

Fotoğraf şu:

Komplo teorisyeninin sitesinde yazdığı açıklamaya göre görselde daire içine alınmış olan yapı bir uzaylı binası. Waring’e göre bu bina, yansıtıcı olmayan bir siyahla kaplanmış. Bunun sebebi de radarlarda gözükmek istememeleri.

Waring’e göre bu binanın inşa edilme sebebi ise Merkür’de yaşayan uzaylıların, başka uzaylılardan saklanmak istemesi. O’na göre gelişmiş uzaylı ırklar da olsa canlıların arasındaki ayrımcılık ve savaşlar bitmiyor.

Evrenin bir yerlerinde uzaylılar yaşıyor olabilir mi? Evet, hatta belki aklımıza bile gelmeyecek ve varlığının farkına bile varamayacağımız uzaylılar olabilir. Bu uzaylılar Merkür’de bir taşın altında yaşıyor olabilir mi? Pek değil gibi.