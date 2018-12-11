Tahran Her Yıl 25 Santimetre Toprağa Gömülüyor

Alman bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre İran'ın başkenti olan Tahran, yeraltı kaynaklarının aşırı tüketimi nedeni ile her yıl 25 santimetre toprağa gömülüyor.

İnsanlığın sürekli olarak doğal kaynakları tüketiyor olması, atmosfer kadar Dünya’nın kendisini de etkiliyor. Almanya’nın önde gelen araştırma kuruluşlarından biri olan GFZ German Research Centre for Geosciences tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, sürekli artan doğal kaynak tüketiminin ne denli büyük sonuçlara neden olduğunu ortaya çıkardı.

InSAR isimli görüntüleme teknolojisini kullanarak herhangi bir bölgenin yüksekliğini ve toprak altında gerçekleşen değişiklikleri inceleyebilen bilim insanları, güneydoğudaki komşumuz İran’ın başkenti olan Tahran’ın her yıl ortalama 25 santimetre dibe çöktüğünü ortaya çıkardı. Bu çöküş, yer yer 5 santimetre kadar olurken, ortalamanın üzerine çıkan bölgeler de bulunuyor.

Bilim insanlarına göre Tahran’da yaşanan bu çöküşün nedeni, şehrin yeraltı kaynaklarının sürekli olarak tüketilmesinden başka bir şey değil. Bilim insanlarına göre İran’da son yıllarda yaşanan kuraklık ve yeraltı su tüketiminin artışı, şehrin toprak kalitesinin azalmasına tabii olarak da toprakta çatlaklar oluşmasına neden oluyor.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, konu ile ilgili olarak yayımladıkları makalede, ‘’Sanayideki gelişme ve şehirleşme dolayısıyla su tüketimi arttı ve Tahran platosundaki su seviyesi azaldı. Böyle olunca toprak zarar gördü ve çökmeye başladı.’’ ifadelerine yer verirken, 1984-2011 yılları arasında yeraltı su kaynağı seviyesinin 12 metre azaldığını belirttiler.