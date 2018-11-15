Komşu Güneş Sistemimizde Bir "Süper Dünya" Keşfedildi

Yaşadığımız güneş sistemine en yakın yıldızlardan birinin çevresinde dönen bir gezegen keşfedildi.

Barnard Yıldızı'nın yörüngesinde bulunan yeni gezegenin adı Berbard Yıldızı B olarak seçildi. Yeni gezegenin kütlesi bizim gezegenimizden 3.2 kat daha büyük ve altı ışık yılı uzakta.

Uzayda yaşam arayışlarında yakın gezegenlerin incelenmesi büyük önem arz ediyor. Bunun sebebi, bu gezegenleri süper teleskoplar ile gözlemlemenin mümkün olması.

Araştırmacılar, keşfedilen gezegenin "Süper Dünya" kategorisinde olduğunu söylediler. Nature adlı bilim dergisinde keşiflerini açıklayan araştırmacılardan Londra'daki Queen Mary Üniversitesi öğretim üyesi Guillem Anglada Escude, "Bunun kayalıklardan oluşan ve muazzam kalın bir atmosferi olan bir gezegen olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen su, hidrojen ve karbondiyoksit açısından zengin ve bunların hepsi yüzeyde donmuş halde bulunuyor" dedi.

Elon Musk yeni gezegene gözünü dikmiş midir bilinmez ama uzayda, görece yakınımızda bir yerde el değmemiş, yaşama elverişli ve bizimkinden daha büyük bir dünya var.