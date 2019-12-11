Konami, eFootball PES 2020 Lite'ı Ücretsiz Olarak Sundu

Konami, eFootball PES 2020'nin sadeleştirilmiş ve ücretsiz sürümünü oyunseverlerin beğenisine sundu. eFootball PES 2020 Lite olarak isimlendirilen bu oyun, arkadaşlarınızla birkaç maçlık PES deneyimi yaşamanız için biçilmiş kaftan.

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından bir tanesi olan eFootball PES 2020'nin geliştiricisi Konami, bu yıl farklı bir yaklaşım sergiledi ve bu popüler futbol oyununun "Lite" sürümünü yayınlayacağını açıkladı. Lite sürüm, normal eFootball PES 2020'nin daha sadeleştirilmiş bir versiyonu. Ancak bu sadeleştirme, oyunun genel mekaniğini etkilemiyor. Sadece oyundaki genel görünüm ve modlarda ufak farklılıklar oluyor.

Konami'nin yaptığı açıklamalar, oyunseverleri bir hayli heyecanlandırmıştı. Çünkü eFootball PES 2020'nin Lite versiyonu, oyunseverlere ücretsiz olarak sunuluyor. Yani zaman zaman birkaç maç yapıp vakit öldüren oyunseverler, bilgisayarları tam sürüm olsa bile eFootball PES 2020'nin Lite versiyonunu tercih edebilirler. Üstelik bu ücretsiz sürüm, an itibarıyla Steam üzerinden indirilebiliyor.

eFootball PES 2020 Lite, oyunculara 4 farklı oyun modu sunuyor

eFootball PES 2020'nin Lite sürümü, 4 farklı mod içeriyor. Bu modlar "Kick Off", "myClub", "eFootball" ve "Edit Mode" olarak isimlendiriliyor. Oyunseverler, eFootball PES 2020'nin Kick Off modunda çevrimdışı ve yerel maçlar yapabiliyorlar. Ayrıca bu mod, CO-OP ve antrenman yapılmasına da imkan tanıyor. Oyundaki eFootball modu ise çevrimiçi müsabakalara olanak tanıyor.

Eğer bu oyuna sahip olup çevrimdışı veya yerel oyunlar oynamak isterseniz; FC Bayern München, Vasco da Gama, Colo-Colo, Arsenal, Sao Paulo, Palmeiras, FC Barcelona, Korintliler, Juventus, Boca Juniors, Flamengo, River Plate ve ​​Manchester United'ı kullanabiliyorsunuz. Yani oyuna takıntınız yoksa ve arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmek istiyorsanız, oyunun tam sürümü yerine Lite sürümünü tercih edebilirsiniz.

Haberimizin başında, oyunun Lite sürümünün sadeleştirilmiş bir yapıda olduğunu söylemiştik. Oyundaki sadeleştirmelerden bir diğeri de stadyumlar. eFootball PES 2020'nin normal sürümü, çok sayıda stadyuma sahip. Ancak Lite sürüm; Allianz Arena, Allianz Parque ve Allianz Stadium'u içeriyor.

İşte Konami'nin eFootball PES 2020 Lite için hazırladığı tanıtım videosu

eFootball PES 2020 Lite nasıl indirilir?

Eğer sizler de eFootball PES 2020 Lite'a sahip olup oynamaya başlamak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilir ve oyunun Steam'deki mağaza sayfasına erişebilirsiniz. Oyuna sahip olmak için yapmanız gereken tek şey ise "Oyunu Yükle" butonuna tıklamak ve oyunun indirilmesini beklemek. Sizlere şimdiden, bol gollü karşılaşmalar dileriz.