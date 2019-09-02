Konami, Konsol Oyunları Üretmeye Devam Edecek

Konami, mobil oyunlardan büyük bir başarı ve gelir elde etmesine rağmen şirketin konsollar için yeni oyunlar geliştirmekten vazgeçmediğini belirtti.

Konami’nin Avrupa Başkanı Masami Saso, şirketin her ne kadar mobil oyunlardan büyük bir başarı elde etse de konsol oyunları geliştirmeyi bırakmayacağını belirtti. Saso’nun dediğine göre yeni platformlar çıksa bile üst kalite konsol oyunları, onlar için hâlâ en önemli unsur.

Saso sözlerine şöyle devam etti: “Konsol oyunlarımızda yenilikçi fikirler ve teknolojiler ile piyasaya meydan okuyoruz ve bunları diğer platformlarda da uyguluyoruz. Bu yüzden konsol oyunlarımızda büyük çaba göstermeye devam edeceğiz.”

Saso: 'Bilmediğiniz birçok proje var'

Konami, her yıl piyasaya sürülen PES serisi de dâhil olmak üzere yalnızca birkaç konsol oyunu piyasaya sürmesine rağmen 5 yılda iyi bir ivme yakaladı. Saso, şirketin Silent Hill ve Metal Gear Solid markalarındaki yeni yapımları tamamen duyurmaya hazır olmadığını belirtti. Şirket son yıllarda çoğunlukla mobil oyunlara odaklandı ve konsoldaki tek iddiası PES serisi idi. Saso, ayrıca şirketin takviminde bir sürü bilmediğimiz proje olduğunu da belirtti.

Japon devi, geçtiğimiz yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutladı ve son zamanlarda Castlevania ve Contra gibi klasiklerin yeniden yapımlarını duyurdu. Bununla birlikte popüler Metal Gear Solid ve Silent Hill serilerini yeniden tahtına kavuşturmak için bir planları ise yok gibi görünüyor. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, 2015 yılında piyasaya sürülmüştü ancak o yıl serinin lideri Hideo Kojima şirketten istifa etmişti.