Konami Silmeden Yetişin: P.T.'nin PC Remake Versiyonu

P.T.'nin hayranlarından Artur Łączkowski, PC oyuncuları için oyunu yeniden tasarlayarak ücretsiz olarak sundu.

Geçtiğimiz günlerde enteresan PS4 güncellemesi haberiyle oyuncuları şaşırtan P.T., büyük bir sürpriz olmazsa hiçbir zaman piyasaya çıkmayacak. Ancak bu oyunun severleri ve oyun yapımcılığı ile de ilgilenenler için engel teşkil etmiyor.

Łączkowski tarafından hazırlanan proje, orijinal oyuna sadık kalarak tasarlanmış. P.T.'nin klasikleşmiş rolünü yine oyunun merkezine yerleştiren Łączkowski, Lisa'yı da kullanmış ama farklı bir modellemeyle...

Konami'nin halen oyuna müdahale etmemiş olması büyük şans. Eğer siz de Konami tarafından balta yemeden önce oyuna sahip olmak isterseniz buraya tıklayarak oyunun yer aldığı internet sitesine ulaşabilirsiniz.