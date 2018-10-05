Tasarımcı Jacob Rendina, Apple'ın iOS 13 ile birlikte Apple kullanıcılarına sunabileceği özellikleri gösteren bir konsept video yayınladı. Video, iOS 13 ile ilgili beklentileri fazlasıyla artırıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi konumunda bulunan Apple, mobil işletim sisteminin son sürümü olan iOS 12’de arayüz geliştirmelerini bir kenara bırakarak özellikle ‘eski’ iPhone ve iPad modellerinin performanslarını iyileştirmeye odaklandı. Apple’ın bu tercihi, tanıtılmasına henüz bir yıl olan iOS 13 için beklentileri fazlasıyla artırmış durumda.

Apple, iOS 13’te neler olacağına dair henüz bir ipucu sağlamadı. Fakat Jacob Rendina’nın yayınladığı consept iOS 13 videosu, nasıl bir mobil işletim sistemi beklememiz gerektiğini açıklıyor. iOS 13’ten beklenen en önemli özellikler ise Karanlık Modu, gelişmiş çoklu görev ve Always on Display. Ayrıca ana ekran da kullanıcı deneyimi iyileştirmesi için yenileniyor.

iOS 13 konseptinde dikkat çeken bir diğer özellik ise uygulama kilitleme ve kısayollar. Uygulama kilitleme özelliği sayesinde uygulamaları ekran kilidinden bağımsız olarak kilitleyebiliyorsunuz. Böylece telefonunuzu incelemesi için bir arkadaşınıza verseniz dahi istemediğiniz uygulamalara girmesi mümkün olmuyor.

Konsept iOS 13’te iPad’ler için de çok ciddi geliştirmeler bulunuyor. Gelişmiş çoklu görev sayesinde bir uygulamayı pencere içinde açarak cihazınızda tıpkı bir bilgisayar gibi kullanabileceksiniz. Siz söylemeden biz söyleyelim; evet, bu özellik Android’de zaten var. Ancak şunu biliyoruz ki Apple geç yapar, tam yapar.

Aşağıdaki bağlantıdan Jacob Rendina’nın konsept iOS 13 tasarımını ve özelliklerini inceleyebilirsiniz. Siz iOS 13’ten neler bekliyorsunuz? Apple’ın iOS 13’e eklemesini istediğiniz özellikleri ve yapmasını istediğiniz gelişmeleri yorumlara yazarak bizlerle ve diğer Webtekno takipçileri ile paylaşabilirsiniz.