Yıllardır devam eden konsol oyunculuğu-bilgisayar oyunculuğu tartışmasında, konsollar bazı açılardan birkaç adım öne çıkmış durumda.

Konsol ve bilgisayar oyunculuğu arasındaki çekişme uzun süredir devam ediyor ve yakın zamanda bitmesi de pek beklenmiyor. Siz de bu sorunun cevabını arıyorsanız ve oyun alanınızı değiştirmek istiyorsanız, konsola geçmenizi sağlayabilecek 7 sebebi sizin için listeledik.

Konsol Oyunları Çok Sıkıntı Çıkarmaz

Konsol oyunlarında, oyununuz kutuluysa diski takarsınız ya da oyunu indirirsiniz ve her şey hazırdır. Sinir bozucu olabilen sürücü sorunlarıyla boğuşmazsınız. Tabii, güncellemeler varsa ayrı fakat o zaten basit bir süreç. Ayrıca, bilgisayarda ‘framerate’ düşüşü yaşamamak için cihaza uygun, özel ayarlamalar yapmakla uğraşmak zorunda kalırsınız. Konsolda bu tarz nüanslarla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Özellikleri Kontrol Etmek Zorunda Değilsiniz

Bilgisayar oyunlarında kontrol edilmesi gereken birçok yazılım özelliği bulunurken, konsol oyunlarında bu yükten kurtulmuş olursunuz. Bilgisayarda, grafik kartının oyunu kaldırıp kaldıramayacağı, görüntü yenileme hızı gibi şeylerden emin olmak zorunda olursunuz.

Konsollarda düşünmeniz gereken tek şey bütçeniz. Ek olarak, bilgisayarların aksine, konsolun üstünden yıllar geçse de o konsol için çıkan oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz fakat bilgisayarda 2-3 sene sonra sisteminizde yenilemeye gitmek zorunda kalabilirsiniz.

Seçilebilecek Daha Fazla AAA Oyun Var

Sony ve Microsoft gibi firmalar, arkalarında durdukları stüdyolar sayesinde çok geniş bir AAA oyun arşivine sahipler. PS4’e özel çıkan AAA oyunlara bakmak bile bunun için yeterli olur.

Yüksek puanlar alan The Last of Us, Uncharted serisi, God of War ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar bilgisayarlar için optizime edilmezken, popüler bilgisayar oyunları konsollara taşınabiliyor.

Konsol Oyunculuğu Nispeten Daha Ucuz

Yüksek görüntü kalitesine sahip oyunları oynayabilmek için ödenmesi gereken miktar konsolda daha ucuz. Yeni bir oyun bilgisayarı toplamak, konsol almaya göre daha pahalıya mâl oluyor. Oyun bilgisayarı yerine konsol alarak kurtardığınız paralarınızı isterseniz, klavye ve fare gibi aksesuarlar alarak da değerlendirebilirsiniz.

Koltuğunuza Yayılarak Konsolunuzda Oyununuzu Oynayabilirsiniz

Konsollar, TV’lerle sorunsuz bir şekilde çalıştığı için, konsolunuzu istediğiniz odaya taşıyıp, rahat koltuğunuza oturarak oyun oynayabilirsiniz.

Arkadaşlarla Oynamak Daha Kolay

Bilgisayarlar kalabalık arkadaş gruplarının oynaması için pek uygun değildir. Masanızda, fazladan bir klavye ve fare için yer yoktur veya laptopunuzun yeterince girişi yoktur. Konsolunuzun bulunduğu odadaki ekran küçükse veya odanız kalabalık arkadaş grubunuz için uygun değilse konsolunuzu salona rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

Kontrolcüler, Klavye ve Fareden Daha İyi

Kontrolcüler, klavye ve farenin aksine tam olarak elinize oturması için tasarlanmıştır. FPS ve RTS oyunları hariç diğer oyunlar için kontrolcüler daha ergonomiktir.