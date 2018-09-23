Kontakt Lensle Uyursanız Neler Olur?

Oldukça yaygın kullanılan kontakt lensleri kullanırken birkaç önemli kurala uymak, göz sağlığınız için oldukça önemli. Lensin hijyenini sağlamak kadar uyurken çıkarmak da aslında bir o kadar önemli.

Kontakt lensle uyumak sizce sakıncalı mı? Bazı lens markaları her ne kadar uyuyabileceğinizi iddia etse de bu kesinlikle yanlış bir hareket olur. Göz doktoru Irina Belinksy, kontrakt lenslerin güvenli olduğunu ancak belirtilen kurallara uymanın gözleriniz için hayati bir önem taşıdığını belirtiyor.

Hijyenine çok dikkat etseniz dahi unutmayın ki kontakt lens göz için aslında yabancı bir maddedir. Eğer sağlıklı kullanırsanız bu yabancı madde gözleriniz için konfor sağlayabilir. Bunu sağlamak için lensinizin mutlaka nemli olması gerekiyor. Kolayca bakterilerin üremesine sebep olabilecek lenslerin periyodik temizliği göz sağlığını ve konforunu koruyacaktır.

Lenslerle uyuduğunuzda başınıza gelmesi en muhtemel rahatsızlık, enfeksiyondur. Bazı enfeksiyonlar oldukça kolay geçiyor olabilir; nitekim bazıları da kalıcı hasarlar bırakabilir. Ağır enfeksiyonlar kısa bir süre geçse dahi korneada daralmaya sebep olabilir. Bunların yanı sıra gözde kalıcı bir iz bırakabilir, daha ileri seviyelerde gözünüzü yitirmenize sebep olabilir.

Neyse ki lensten kör kalanların sayısı oldukça az (hijyen yetersizliğine bağlı enfeksiyonlar). İyi bir kontakt lens kullanıcısı olmak aslında oldukça basittir. İlk olarak kontakt lensin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini bilmeniz çok önemli. Eğer kontakt lens bozulursa düzgün yüzeyi bozulur, kenarlarda aşınmalar oluşur ve kurumalar başlar.