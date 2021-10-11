Konut Fiyatlarındaki Artışın Devam Etmesi Bekleniyor

Son zamanlarda fiyatı en çok artan şeylerin başında gelen konut fiyatları sebebiyle pek çok kişi bir süredir ev alma hayallerini erteliyor. Görünüşe göre bu erteleme bir süre daha devam edecek.

Ülke genelindeki her şeyde olduğu gibi, konut fiyatlarındaki artış da epeyce bir süredir hepimizin gündeminde. Çoğu insan ev almak için cep yakan fiyatların düşmesini bekleyedursun; Gayrimenkul sektöründe hizmet veren MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu’ndan vatandaşın umutlarını suya düşüren bir açıklama geldi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Altıoğlu, şu anki mevcut sektörel durumun ışığında böyle bir düşüşün yaşanmasının pek de mümkün olmadığını belirtti. Altıoğlu’na göre fiyatlar düşmenin aksine bir süre daha artmaya devam edecek.

Kentsel dönüşüm bir tercih değil, mecburiyet

Katıldığı programda ocak ayından itibaren inşaat maliyetlerinde yaklaşık olarak yüzde 60’lık bir artış olduğunun altını çizen Altıoğlu; birçok ülkenin yeni altyapı yatırım çalışmaları yaptığını ve bu yüzden de önümüzdeki dönemde de inşaat maliyetlerinde bir artışın yaşanmaya devam etmesinin son derece olası olduğunu aktardı.

Konut fiyatlarının düşmesi imkansız olsa bile bu fiyatların artış hızında bir yavaşlama olabileceğini kaydeden Altıoğlu, şu anki şemanın 2018-2019 yılllarında yaşanan çöküşün bir telafisi olduğunu belirtti. Küresel fiyat yansımalarının henüz görülmediğine de dikkat çeken Altıoğlu, bu yansımanın önümüzdeki dönemde kendisini hissettireceğinin de altını çizdi.

Konut sektörünün şu anki durumuna dair olarak inşaat izinlerinin hiç de iyi bir durumda olmadığını kaydeden Altıoğlu; konut almak isteyen insanların yüzde 98’inin 15 yaşında ya da daha genç ev aradıklarını belirtti. Altıoğlu ayrıca, İstanbul’un merkezi bölgelerinde satılık daire kalmadığını aktararak, şu anda kentsel dönüşümün bir tercihten değil de mecburiyetten kaynaklandığını söyledi.