Konya'daki Bomba Testinde Ses Hızının 1.5 Katına Ulaşıldı

TÜBİTAK SAGE tarafından Konya'da kurulan HABRAS'ta gerçekleştirilen bomba testinde ses hızının 1.5 katı hıza ulaşılırken, 1 metrelik çelikle güçlendirilmiş beton kağıt gibi delindi.

TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yapmak için Konya Karapınar’da inşa edilen 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattı Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı (HABRAS), tarihi bir teste ev sahipliği gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımı ile gerçekleşen yeni testte kısmi delici özelliğe sahip 1 ton ağırlığındaki MK-84 genel maksat bombası, bir metre kalınlığa sahip çelik donatı ile güçlendirilmiş beton hedefini tam isabetle delip geçmeyi başardı. MK-84, test sırasında 850 km/s hıza ulaşarak ses hızının 1.5 kat üstüne çıkmış oldu.

Testin ardından Bakan Varank, ‘’Sn. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu.’’ şeklinde bir tweet paylaştı.