Konya'daki Obruklar, Korkutucu Boyutlara Ulaşmaya Başladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde görülen devasa obrukların hem boyutu hem de sayıları günden güne artıyor. Bölge halkının ve olayla ilgilenen profesyonellerin açıklamaları korkutucu.

Konya'nın Karapınar bölgesindeki obruklar git gide daha da büyük bir gündem olmaya başladı. 2017 yılına kadar 300 adet görünen obruklardan geçen yıl 9, bu yıl da 11 adet meydana geldiği belirtildi. Bölgedeki mısır, yonca gibi su tüketen ürünlerin fazla olması ve bölgenin, Türkiye ortalamasının çok altında yağış alması da obruk oluşumunu hızlandıran bir etken.

Jeoloji Mühendisleri Odası ve AFAD ekiplerinin inceleme için bölgeye intikal ettiği günlerde, Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık önemli açıklamalarda bulundu:

"Bölge, bu yıl her zamankinden daha az yağış aldı. Şu an da içinde bulunduğumuz mısır tarlasında olduğu gibi yol boyu sürekli olarak mısır, yonca gibi çok su tüketen bitkilerin üretildiğini görüyoruz. Bütün bölgede obruk oluşumuna müsait bir yapı var. Bunun içerisinde suyla karşılaştığı zaman eriyebilir bir katman var. Bu suyla karşılaştığı zaman oluşan küçük boşluklar zaman içerisinde büyüyor. Üstteki tabaka bir süre sonra ağırlığını taşımayarak aniden çöküyor. Aslında bir karstik şekil, doğal jeolojik bir olay. Günümüzde bizi daha fazla endişelendirmesinin nedeni giderek yerleşim alanlarında oluşması ve tarımsal alanlara yaklaşmış olması."

Obrukların oluşumunda 2000'li yıllardan sonra ciddi bir artış olduğunu belirten Arık, bunu durdurmanın hiçbir yolu olmadığını, olayın tamamen doğal jeolojik faktörlerle ilgili olduğunu belirtti. Obrukların insana bağlı faktörlerini ortadan kaldırarak ancak yavaşlatılabileceğini ve yeraltı su seviyesinin yükseltilebilmesi için çeşitli formüller aradıklarını belirtti.

Bölgede uzun süredir tarım ve hayvancılıkla meşgul olan Yusuf Gültekin şunları kaydetti:

”Şans eseri yayladaki evimize gelmemiştik. Gelip, oturuyor olsaydık beli içine düşebilirdik. Evin obruğa yakın bölümü yıkıp, biraz ileri yaptık. Bu duruma alıştık artık, yapacak bir şey yok. Bu aralar da sık olmaya başladı. Evde sabaha kadar dua ediyorum."

Bölgede bulunan mısır tarlasında obruk oluşan Cafer Engin de mağduriyetiyle ilgili konuştu:

”Bizim tek geçim kaynağımız bu mısırlar. O yüzden mecburen hasat etmeyi sürdüreceğiz. Obruk olursa olur, yapacak bir şey yok. Bunlar hasat edilecek. Bu şekilde bırakıp gidemezsin. Çalışırken olursa ya düşeceğiz ya kaçacağız. Başka yapacağımız bir şey var mı? Geçenlerde biçerdöverin lastiğinin biri tamamen içine göçmüş. Biraz daha büyük olsaydı biçerdöver ve şoför de aşağı giderdi sonra yüzer çıkardı. Sonuçta bu biçilecek. Obruğa fazla yanaşmadan hasadımızı yapacağız."