Uçuş ömrünü bitirdikten sonra kafe ve restoran olarak hizmet veren uçakta sebebi bilinmeyen bir yangın yangın çıktı.

'Türk Yıldızları Parkı Uçak Restaurant & Kafem' olarak bilinen restoranın mutfak bölümünde, yetkililerin henüz sebebini belirleyemediği bir yangın çıktı. Selçuklu'da hizmet veren restoranda çıkan yangının ardından itfaiye yetkilileri, kısa süre içerisinde olay yerine intikal etti.

Kısa sürede büyüyen alevler uçağın her yanını sarmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin bu kapsamlı yangını söndürmesi tam 2 saati buldu. Sonraki süreçte soğutma çalışmaları yapan itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebinin halen araştırıldığını belirtti.

Airbus A300 tipi uçakta yaşanan yangın sonrasında herhangi bir can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu.