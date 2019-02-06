Konya'nın Kulu İlçesinde Öğrencilere Cep Telefonu Yasaklandı

Konya Kulu ilçesi kaymakamlığı, eğitim-öğretim döneminin başlamasının ardından yayınladığı kararla okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başlamasının ardından Konya Kulu Kaymakamlığı , Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasını istedi. Yasağa uymayan öğrencilerin velileri idari para cezasına çarptırılacak.

Konya’nın Kulu ilçesinde 8 bin 444 öğrenci ders başı yaptı. Kaymakam Ali Edip Budan, tüm eğitim-öğretim kurumlarında öğrencilerin telefon kullanmasını yasakladı.

Kaymakamlıktan yayınlanan emirde, “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan tüm eğitim-öğretim kurumlarında öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise ve dengi okul öğrencilerinin, eğitim kurumlarında bulundukları zamanda cep telefonu kullanımı yasaklanmıştır” ifadesi kullanıldı.

Yayınlanan emre göre, yasağa uymayan öğrencilerin velileri hakkında 5325 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi uyarınca işlem yapılacağı da belirtildi. Buna göre veliler 320 TL idari para cezasına çarptırılacak.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, alınan kararın doğru olduğunu söylüyor. Kaymak ayrıca kararın, kaymakamlık tarafından ilçe genelinde yayınlanan bir emir olduğunu belirtiyor.

Velilerin yasağa ilk tepkileri olumlu yönde olurken, ilçede henüz yasağa uyulmadığı için ceza kesilen hiçbir veli olmadığı öğrenildi.