Kopan Parmağı İle Akıllı Telefonunun Kilidini Açtı

Belarus’ta yaşayan 53 yaşındaki Yuri Vinogradov, baş rolünde olduğu ilginç video ile gündeme oturdu. 53 yaşındaki adam, yayınlanan videoda dondurucuda üç aydır sakladığı kopmuş parmağını telefonun parmak izi okuyucusuna değdirerek telefonun ekran kilidini açtı.

Yuri Vinogradov’un baş parmağı, iş yerindeyken bir elektrikli testere kazasında koptu. Vinogradov, kopan parmağının dikilebileceğini düşünerek dondurucuda sakladı. Ancak doktorlar, 53 yaşındaki adamın yaşı ve diyabeti nedeniyle parmağın dikilmesinin mümkün olmadığı söylediler. Parmak tekrar yerine dikilemeyecek olmasına rağmen Vinogradov, parmağını dondurucuda saklamaya devam etti.

Yuri Vinogradov, dondurucuda sakladığı parmağı ile akıllı telefonunu kullanıp kullanmayacağını merak ederek bir deneme yaptı ve kopan parmakla akıllı telefonun kullanılabildiği ortaya çıktı.

Vinogradov ilk olarak dondurucudan kopan parmağını çıkarıyor. Dondurucudan parmağını çıkaran adam, Elephant S8 akıllı telefonunun parmak izi kilidini kopmuş parmakla açmayı deniyor. Ancak bu deneme başarısız oluyor.

Adam kopan parmağını, oda sıcaklığına gelmesi için bir süre bekletiyor. Parmağın sıcaklığı oda sıcaklığına geldiğinde tekrar telefonun parmak izi okuyucusuna kopan parmağını yerleştiriyor. Bu sefer telefonun ekran kilidi açılıyor. Daha sonra ise kopan parmağı ile Facebook’a girdiği ve ana sayfayı aşağı doğru kaydırdığı görülüyor.

Yuri Vinogradov bu denemesiyle, kopan parmakla telefonların kilidinin açılabildiğini gösteriyor. Ancak Vinogradov'un aksine birçok çalışma kopan parmakla akıllı telefonun çalıştırılamayacağı sonucuna varmıştı.

2016 yılında ABD polisi ölü bir adamın telefonunun kilidini açmak için Michigan Üniversitesi’nden Anil Jain’den yardım istedi. Çünkü ölü adamın parmak izi ile telefonun kilidi açılamıyordu. Akıllı telefonun parmak izi okuyucusunun kilidi açması için bir elektrik akımı gerekiyordu. 2016’deki çalışmada Anil Jain, canlı parmaklarda olana benzer bir elektrik akımı oluşturmak için gelişmiş bir dijital parmak izi ve iletken mürekkep kullanarak kilidi açmayı başarmıştı.