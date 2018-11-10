Dayanıklılığı İle Ön Plana Çıkan Bix Şarj Kabloları

Kısa ömürlü ve kalitesiz şarj aletleri, herkes için sinir bozucu sorunlardan biri. Ancak tabii ki bu sorunun basit bir çözümü de var; dayanıklı şarj kabloları.

Şarj kabloları malum, kısacık ömürleriyle bizi hayli üzüyorlar. Ancak neyse ki alternatif şarj kabloları var. Üstelik seçenekler sınırsız ve her fiyat aralığında kaliteli ürünler bulmak mümkün. Biz de bu ihtiyacınızı karşılayacak 3 Bix şarj kablosunu sizin için listeledik. Ürün başlıklarında bulunan bağlantılara tıklayarak, ürünler hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı Teknostore sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

Aynı anda hem şarj hem de data kablosu görevi görebilen ve bükme, kopma gibi durumlara karşı dayanıklı olacak şekilde özel olarak üretilen ürün, micro USB portuna sahip tüm akıllı telefonlarla uyumlu.

Fiyat: 24.90 TL

Type-C şarj girişine sahip cihazlarda kullanabileceğiniz Bix USB Type-C Ultra Güçlendirilmiş Şarj Kablosu, 130° bükülebilir olması ve polyester yapısıyla dikkat çeken alternatiflerin başında geliyor.

Fiyat: 34.90 TL

Lightning girişine sahip olan tüm iPhone, iPad ve iPod'lar ile sorunsuz çalışabilen ürün; kopma, kırılma ve bükülmelere karşı özel olarak güçlendirilmiş durumda.

Fiyat: 59.90 TL

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Aşağıdaki videodan da Bix şarj kabloları için hazırladığımız inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.