Köpeğine Şiddet Gösteren YouTuber Kadın Ceza Almadı

Geçtiğimiz hafta köpeğine şiddet uygulayan ve bu görüntüleri YouTube üzerinden yayınlayan Brooke Houts isimli YouTuber, yaptıkları sonucunda ceza almadı. Houts'un aynı zamanda köpeği de elinde tutmasına izin verildi.

Köpeğinin üzerine tükürdüğü ve köpeğini dövdüğü bir videoyu yanlışlıkla YouTube'da paylaşan 20 yaşındaki Brooke Houts, herhangi bir ceza almayacak. Takipçileri için bir video çekmeye çalışırken kendisini engelleyen köpeğe birkaç defa vuran, güçlü bir şekilde köpeği iten Houts, TMZ'nin haberine göre görüntülerin şiddeti kanıtlamaması sebebiyle bir ceza almayacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre ceza almayan Houts, Sphinx isimli köpeğini beslemeye devam edecek. Başka bir deyişle köpeğe el konulmayacak. TMZ'nin aktardığı bilgilere göre Sphinx isimli köpeğin ciddi tehlike altında olduğunu gösteren farklı delillerin ortaya çıkması durumunda soruşturma tekrar başlayabilir.

Görüntüler sosyal medya üzerinde ciddi tepkiler almış, birçok kişi Houts'u eleştirmişti. Eleştirenler arasında YouTuber Logan Paul da bulunuyordu. Paul, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hayvanlarınız kötü bir şey yaparsa onları disiplin edebilirsiniz. Bunu anlayabilirim ancak vurmayı bir kenara bırakın hayvana tükürmek tamamen hoş görülemez, uygunsuz ve iğrenç bir görüntü. Tüm bunların yanı sıra bu görüntüler kadının bir köpek sahibi olmaması gerektiğini ortaya koyuyor." şeklinde konuşmuştu.

Hayvanları koruma organizasyonu PETA da bu konu hakkında bir tweet attı ve attığı tweette "Köpekler saygıyı hak ediyor. Köpeklere sakin bir şekilde davranamıyorsanız ve onlara vuruyorsanız bir köpek edinmeyin" ifadelerini kullandı. PETA, aynı zamanda Houts'un YouTube'da yasaklanması gerektiğini belirtti.

Tüm bu olaylar üzerine Brooke Houts, fazlasıyla uzun diyebileceğimiz bir özür yayınladı. Normal şartlar altında bu uzunluktaki özür açıklamalarını haberlerimize dahil etmesek bile bu haberde bir istisna yapıp tüm özrü çevirdik. Bu sayede kendiniz kadının ne kadar haklı olduğuna karar verebilirsiniz. Özrün sonunda bahsi geçen görüntüleri de bulabilirsiniz:

Brooke Houts'un özür metni

Son zamanlarda sosyal medya hesaplarıma yorum yapan herkese:

Söyleyeceğim hiçbir şey, benim kötü biri olduğuma inanan kişileri benim iyi biri olduğuma inandırmayacak ve bunun farkındayım. Görüntüler sonucunda olumsuz bir şekilde etkilenen herkesten özür dilerim.

Öncelikle düzenlenmemiş/kesilmemiş görüntüye değinmek istiyorum. Bahsi geçen video kaydedildiği gün (ki bu geçen hafta) hayatımda olan şeyler mükemmel değildi. Burada mazlumu oynamayacağım ya da benzer bir şey yapmayacağım ama nadiren görüntülerde olduğum kadar üzgün olduğumu belirtmek isterim. Genelde videolarımda gördüğünüz mutlu Brooke, benim genel halimi yansıtıyor ancak o videoda kendimi mutluymuş gibi göstermeye çalıştığım açıkça görülebiliyor.

Bunu söylediğime göre bu durumun köpeğime bağırmamı ya da yaptığım şeyleri haklı çıkarmadığımı da bildiğimi söyleyebilirim. Videoda sinirlendiğim kadar sinirlenmeli miydim? Hayır. Sesimi yükseltip Sphinx'e bağırmalı mıydım? Hayır. Ancak yaklaşık 35 kiloluk dobermanım ağzı açık bir şekilde suratıma atladığı zaman bir köpek annesi olarak ona yaptığının kabul edilemez bir şey olduğunu göstermek durumundayım. Yine de şunu açıkça belirtmek istiyorum ki köpeğim ne yapmış olursa olsun ona o şekilde davranmamalıydım.

Herhangi bir şekilde köpekleri ya da hayvanları istismar eden bir kişi olmadığım konusuna açıklık getirmek istiyorum. Gerçek bir hayvan suistimalini duyan herhangi bir kişi bunu kolaylıkla görebilir. Köpeğim videodaki eylemlerim sebebiyle hiçbir şekilde zarar görmedi. İnsanların 'Onun gerçekten nasıl hissettiğini bilemezsin' diyeceğini biliyorum ve bu doğru. Eğer köpeğim işitsel ya da fiziksel bir acı içerisinde olsaydı bu, çok farklı bir hikaye olurdu. Tüm bunların yanı sıra köpeğime tükürmedim ancak neden herkesin tükürdüğümü düşündüğünü anlayabiliyorum. Onun yüzüne yaklaşıp ona gereksiz şeyler yaptım mı? Evet yaptım ve bu, olaylara müdahale etme şeklim olmamalıydı. Köpeğime tükürdüm mü? Hayır, tükürmedim.

Ailem ve ben, Sphinx'e eğitim verme süreci içerisindeyiz. Ona baktığım eğitim, bir eğitmenle bire bir olduğu için son derece pahalı. Köpek parkında bir köpeğin ona saldırmasından sonra köpeklerin yakınında kendini iyi hissetmiyor. Başka bir köpek olduğu zaman bir cırt cırt gibi bana yapışıyor. Bu bir chihuahua olsa bile durum farklı değil. Sphinx'in ihtiyacı olan eğitimi bir grup eğitiminde alabildiğini düşünemiyorum. Bununla birlikte onun enerjisini atmak için daha etkili yöntemler öğrenebilir ve aynı zamanda onu disiplinli bir şekilde tutabilirim.

Beni kişisel olarak tanıyan herkes, hayvanlara karşı derin bir sevgim olduğunu bilir ve bu benim kendi köpeğim için de geçerli bir durum. Herhangi bir hayvana fiziksel ya da zihinsel zarar verebilecek hiçbir şey yapmam. Tekrar ediyorum, Sphinx'e bağırmamalıydım ve videoda olduğum gibi fiziksel olarak sinirli olmamalıydım ve bunun tamamen farkındayım. Sphinx'e zarar gelmedi ya da ben onu bilinçli bir şekilde incitmedim. Hiçbir zaman. Gelecekte benimle fiziksel şekilde etkileşime geçeceği birçok olay olacağını biliyorum ancak böyle davranmayacağımı da biliyorum.

Brooke Houts'un videosu: