Köpek Balıklarının En Büyük Düşmanı Belli Oldu: Mıknatıslar

Yeni bir araştırmaya göre mıknatıslar, köpek balıklarının hissedebildiği ve uzak durmasına yetecek elektrik alanını oluşturmak için yeterli.

Köpek balıkları, dalgıçların ve balıkçıların en büyük korkulu rüyası. Dalgıçlar tüplü ve tüpsüz dalışlarda köpek balıklarına av olmaktan, balıkçılarsa tutmak için saatlerce uğraştıkları balıkların köpek balıklarıyla birlikte boşa gitmesinden şikayet ediyor.

Ancak tüm bu sorunlar için bilim insanları sadece 1 TL'lik bir çözüm üretti: Mıknatıslar. Hatta bu mıknatıslar ne büyük boyutlarda ne de özel farklı mıknatıslar olmak zorunda. Herkesin evinde bulunan buzdolabı magnetleri dahi köpek balıklarını uzak tutmak için yeterli oluyor. Yeni yapılan araştırmaya göre köpek balıklarının burunlarının etrafında yer alan özel sensörler sayesinde manyetik ve elektriksel alanı algılayabildiği ortaya çıktı.

Balıkçıların özel tuzakları için kafese yerleştirilen 3 küçük mıknatıs, uzun süreler boyunca yapılan deneylerde köpek balıklarını uzak tutmayı başardı. İlk etapta köpek balıklarının aleyhine gibi görülen bu keşif, yanlışlıkla köpek balıklarının avlanmasına ve lüzumsuz yere hayatlarını kaybetmelerine de engel olacak.