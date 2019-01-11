Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların iadesinin başladığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır.' diye yazdı.

İade başvurusu yapacak olanların, en yakın vergi dairelerinden alabilecekleri başvuru dilekçeleri ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Vergi dairesine, bankalara ya da PTT’ye yapılmış olan ödemeler için, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunan vergi dairesine hitaben, KGM sanal POS üzerinden veya KGM posta eki hesabına yapılmış ödemeler için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine hitaben dilekçe hazırlamak gerekiyor.