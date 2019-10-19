Öğrencilerin Kopya Çekmemesi İçin Garip Çözüm

Hindistan’da bir lisede sınav sırasında kopya çekmemesi için öğrencilerin kafasına karton koli geçirilmesi büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada alay konusu olan ve tepki çeken uygulama için yetkililer özür diledi.

Hindistan’da Bhagat Üniversite Öncesi Koleji (bizdeki lise) öğrencilerinin sınavında uygulanan akıllara zarar yöntem, çok kısa sürede internette popüler hale geldi ve büyük eleştiri çekti. Öğrencilerin kopya çekmemesi için kafalarına karton kutular geçirilmişti.

Bu yöntemin amacı ise tabii ki öğrencilerin yandaki arkadaşlarının kağıtlarına bakmalarını engellemek. Konuyla ilgili olarak okulun müdür yardımcılarından biri açıklama yaparken yaşanan olay için özür diledi.

Yetkili, BBC Hindistan’a yaptığı açıklamada alışılmadık kopya önleme teknikleri nedeniyle özür diledi. Ayrıca bu durumun öğrencilerin isteğiyle ortaya çıktığını belirtti. Uygulamanın zorunlu olmadığını belirten yetkili, bazı öğrencilerin kafasında kutu olmadığına işaret etti. Yetkililer bazı öğrencilerin kendi istekleriyle kutuları çıkardığını, bazılarından da 1 saatlik sürenin ardından kutuyu çıkarmalarını kendilerinin istediğini söyledi.

Öte yandan bölgesel yetkililer de olayı duyar duymaz okula yönelik soruşturma başlattı. Üniversite Öncesi Eğitim Kurulu’ndan bir yetkili, uygulamayı insanlık dışı olarak nitelendirdi. Kurul yöneticisi, durumdan haber alır almaz okula gittiğini ve uygulamayı durdurmalarını söylediğini açıkladı. Ayrıca okul yönetimi hakkında bir uyarı yazdığını ve sorumluları bu fikri uyguladıkları için disiplin cezasına çarptıracağını söyledi.

Okul yönetimi de bu uygulamaya son verdiklerini ve yönetim kurulunun direktiflerini göz önüne alacaklarını söyledi.