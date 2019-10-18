Kör Bir Adam, 320 km/s'lik Hız Rekorunu Kırmayı Deneyecek

Dan Parker isimli kör bir adam, görmeyen bir insanın bir araçla yaptığı en yüksek hız olan 320 km/s hızı aşarak rekoru kırmak istiyor. Dan Parker, hız rekorunu kırmak için bir Chevrolet Corvette’i hazırlamaya devam ediyor.

Dan Parker, Mart 2012 yılında Alabama Dragway’de Pro Mod Chevrolet Corvette aracı ile bir kaza geçirdi. Parker, geçirdiği kazada görme yetisini kaybetti. Görme yetisini kaybeden Dan Parker’ın yarış kariyeri sona erdi.

Dan Parker, kazadan altı ay sonra rüyasında Bonneville Salt Flats’de yarıştığını gördü. Parker, gördüğü rüyadan sonra arkadaşları ve sponsorların yardımıyla ettiler üç tekerlekli, 70 cc’lik bir motosiklete sahip oldu. Dan Parker, bu motosikletle yarışa katıldı ve bir yarışa katılan ilk kör insan oldu. Parker, ertesi sene hazırlanan 85cc’lik motorla yeniden yarışa katıldı.

Yarış pistlerine geri dönen Dan Parker, kısa süre sonra Nissan GT-R ile saatte 320 km hız ile rekor kıran kör yarışçı Mike Newman’ı duydu. Mike Newman’ının rekorunu kırmak isteyen Dan Parker, bu deneme için kendine yeni bir araç belirledi. Bu araç, 2008 model bir Chevrolet Corvette’ti.

Boeing Phantom Works Dan’da çalışan bir arkadaşı, Dan’in yarış içinde izini sürebilecek bir rehberlik sistemini geliştirdi. Dan’in ekibi, rehberlik sistemini kullanmak için yarış başlamadan önce parkurun ortasına bir çizgi çekiyor. Yarış boyunca Dan’in aracı bu çizgiden bir adım ayrılırsa, ayrıldığı tarafa göre Dan’in kulağına bir ses gidiyor. Sesin tonunun yüksekliği, aracın çizgiden ne kadar ayrıldığını Dan Parker’a bildiriyor. Eğer araç çizgiden 20 metre ayrılırsa, kendiliğinden duruyor. Aracı takip eden Dan Parker’ın ekibi de, herhangi bir anormallik tespit ettiğinde aracı durdurabiliyor.

Dünya rekorunu kırmak isteyen Dan Parker, günlük zorluklarla da başa çıkmaya çalışıyor. Dan Parker, kendi işleyip, ürettiği kalemleri satarak yarış çabasını finanse etmeye çalışıyor. Ancak bu iş için çok fazla kalem üretmek ve satmak gerekiyor. Dan Parker, aynı zamanda Go Fund Me sayfasında da yardım toplamaya devam ediyor.