Samsung Galaxy Note10 6.66 inç 4K HDR AMOLED Ekranla Gelecek

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Note10 ile phablet segmentindeki rekabeti bitirecek bir hamle yapacak. 5G destekli ve 3 arka kameralı olacak Galaxy Note10, 6.66 inç 4K HDR Super AMOLED ekrana sahip olacak.

Samsung, Galaxy Note serisi ile phablet serisine öncülük etmiştir. Galaxy Note serisi öyle büyük bir popülerliğe ulaştı ki, bir zamanlar Samsung’a ‘o kadar büyük ekrana ne gerek var’ diyen Apple bile iPhone Xs Max ile Galaxy Note serisinden daha büyük ekranlı bir akıllı telefonu piyasaya sürdü.

Samsung, SDC 2018’de tanıttığı Infinity-O tasarım dili sayesinde ekran çerçevelerinden tamamen kurtulmuş olacak. Bu noktada Samsung’un önünde iki seçenek bulunuyor. Ya incelen çerçeveler ile birlikte telefonun boyutları da küçültülecek, ekran boyutu aynı kalacak; Ya da incelen çerçevelerin yerini ekran alacak, cihazın boyutu değişmeden ekran büyüyecek.

Güney Kore’den Samsung’a yakın kaynaklara göre Samsung, ikinci seçeneği seçmiş durumda. Şirket, Galaxy Note10 ile birlikte 6.66 inçlik 4K çözünürlüklü ve HDR destekli bir Super AMOLED ekran sunacak. Üç arka kameraya sahip olacak cihaz 5G’yi destekleyecek ve daha büyük bir bataryaya sahip olacak.

Galaxy Note10’un gelecek Ağustos ayında tanıtılacağını düşünürsek detaylı bilgi edinmek için biraz erken olduğunu söyleyebiliriz. Yine de Samsung’un hem tasarımı ile hem de barındırdığı teknolojilerle muhteşem bir Galaxy Note10 modeli tanıtacağını tahmin etmek çok da zor değil.