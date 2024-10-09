İnsan vücudunun korkuya verdiği ilginç bir tepki olan titremenin ardındaki bilimsel nedenleri öğrenmek ister misiniz?

Hepimiz hayatımızın bir noktasında, aniden hissettiğimiz bir korku ya da endişe anında vücudumuzun titrediğini fark etmişizdir.

Bazen sadece birkaç saniye süren bu titremeler, genellikle istemsizdir olur. Sahiden, bu fiziksel tepkinin ardında neler yatıyor? Korku anında vücudumuz neden titriyor?

Her yerde olduğu gibi burada da savaş ya da kaç tepkisi devreye giriyor.

Beynimizdeki amigdala bölgesi, tehlike algıladığı anlarda savaş ya da kaç tepkisini devreye soktuğunda pek çok fizyolojik değişiklik ortaya çıkıyor.

Korku anında vücut, adrenalin ve diğer stres hormonlarını salgıladığında kalp atış hızı ve kan basıncı artıyor. Böylece kaslara daha fazla kan gidiyor. Kaslar, geriliyor ve savaşmaya veya kaçmaya hazır hâle geliyor.

İşte bu kasların istemsiz bir şekilde kasılması, gevşemesi ve gerilmesi sonucunda ortaya titreme çıkabiliyor.

Titremenin başka sebepleri de olabiliyor.

Adrenalin hormonu aynı zamanda vücuda fazladan enerji veriyor. Bu nedenle sinir sistemi üzerinde bir baskı oluşup fazla enerjinin kontrol edilememesi sonucunda titremeye sebep olabiliyor.

Son olarak; korku esnasında vücut, iç organları koruyabilmek için periferik (kalp dışındaki diğer tüm doku ve organlara gider arterler) damarlardaki kan akışını azaltabiliyor. Böylece soğukluk hissi ve titreme ortaya çıkıyor.

Kısacası korku esnasında titreme, vücudumuzun tehlikeye karşı gösterdiği bir savunma mekanizması.

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