Pokemon TCG'nin yapımcısı Creatures tarafından her yıl düzenlenen resmi Pokemon yarışması için çizilen bu Charizard illüstrasyonunun oldukça korkutucu olduğunu söyleyebiliriz. Gelin çizime daha yakından bakalım.

İnternet ortamında dolaşan 'korku dolu' fotoğraflara, Japon bir tasarımcı tarafından çizilen bu illüstrasyonla bir yenisi eklendi. Karanlık ve insanı içine çeken havasıyla bu Charizard çizimi, söylendiği gibi lanetli olmasa bile gerçekten insanı rahatsız ediyor.

Bu çizim, aslında bir yarışmacı tarafından her yıl düzenlenen yarışma için yapılan bir illüstrasyon. İlk olarak 2018 yılında başlayan bu yarışma, Pokemon Card Game Illustration Grand Prix olarak adlandırılıyor ve aralık ile mart ayları arasında gerçekleştiriliyor.

İşte korku dolu Charizard çizimi:

Yarışmanın kazananı 300.000 yenlik (yaklaşık 20.000 TL) bir ödüle sahip oluyor ve yaptığı çizim resmi bir Pokemon kartına dönüştürülüyor. Birincinin kim olduğunu bilmiyoruz ancak Twitter kullanıcı adı 'gomi_kuzu_tarou' olan sanatçı tarafından çizilen bu eserin birinciliği elde edemediği oldukça açık.

Bu Charizard illüstrasyonu, tüyler ürperten karanlık atmosferi ve Charizard'ın rahatsız edici bakışlarıyla gerçekten uykularınızı kaçırmayı amaçlıyor gibi duruyor. Bakmaya devam ettikçe Charizard'ın gözleri o kadar hipnotize edici bir etkiye sahip oluyor ki bu durum arkada sinsice gezinen Charmander'ı gözden kaçırmanıza sebep oluyor.

Bu yıl düzenlenen yarışmaya katılan 'gomi_kuzu_tarou'nun yarışmanın birinci ayağına da katıldığını belirtelim. Sanatçı, bir önceki yarışmaya Charizard kadar olmasa da yine kendi çapında rahatsız edici olan Pikachu illüstrasyonu ile katılmış.