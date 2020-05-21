Korku ve gerilim filmleri izleyerek adrenalin seviyesini yükseltmeyi sevenleri karşılayacak yeni yapım Relic’ten ilk fragman bugün geldi. IFC Midnight tarafından yayınlanacak yeni film, eleştirmenlerden olumlu yorumlar almayı başardı.

Film dünyasının en sevilen kategorilerinden biri olan korku ve gerilim kategorisi, bugüne kadar bize korku hissini tam anlamıyla yansıtan yalnızca sayılı içeriğe sahipti. Bu içerikler arasında son yılların sevilen isimleri Babadook ve Hereditary serileri de bulunuyordu.

Daha önce birçok korku ve gerilim yapımları altına imzasını atan IFC Midnight, görünüşe göre bu kez kendinden daha fazla söz ettirecek bir yapımla karşımıza çıkacak. Şirket, önümüzdeki aylarda izleyicilerle buluşacak yeni yapımının ilk fragmanını bugün yayınladı.

Relic'ten ilk fragman geldi:

Relic ismiyle karşımıza çıkacak olan yapım, Edna isimli bir kadının kaybolmasıyla başlayan bir hikâyeye sahip. Edna’nın kızı olan Kay ve torunu Sam, Edna’yı bulmak üzere aile evlerine dönerler ancak ikili, eve döner dönmez evi ve Edna’yı kontrolü altına alan lanetli bir varlıkla karşılaşır.

IFC Midnight’ın yeni yapımı Relic’in oyuncu kadrosunda daha önce Matrix serisinde gördüğümüz Robyn Nevin, Fifty Shades Darker’da gördüğümüz Bella Heathcote, Match Point’te gördüğümüz Emily Mortimer ve Kairos’ta gördüğümüz Chris Bunton yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğundaysa Drum Wave, Creswick ve Upgrade yapımlarının yönetmeni Natalie Erika James oturuyor.

Korku ve gerilim türündeki filmleri izlemeyi sevenleri meraklandıran Relic, filmi izleyen eleştirmenlerden oldukça iyi yorumlar almayı başardı. Eleştirmenler, filmin oldukça korkunç ve insanı gerecek bir deneyim sunacağını belirten yorumlarda bulundu. Yorumlardan anladığımız kadarıyla Relic, korku filmi izlemek isteyen ancak bulamayanlara bir çare olacak. IFC Midnight tarafından yayınlanacak Relic, sayılı sinema salonunda ve bazı dijital platformlarda 10 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak.

Relic fragmanı: