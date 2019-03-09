Evrenimiz çözülemeyen gizemlerle dolu harika bir yer. Ancak atmosfer dışında hava molekülleri olmadan duyabileceğimiz yalnızca koca bir sessizlik.

Uzayda seslerin yayılmadığını biliyoruz. Neyse ki bu durum, NASA'nın uzayın sessizliğinden "ses" üretmesini engellemedi. NASA, uzayda çektiği bir fotoğrafı notlara dökmek istedi ve NASA’nın bu projede kullandığı fotoğraf, geçtiğimiz Ağustos ayında Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekildi.

Fotoğrafın kapsadığı sayısız gökada nedeniyle Hubble çalışanları fotoğrafa “galaksinin hazine sandığı” deniyor. NASA ise fotoğrafı “Dünya’ya daha yakın olan birkaç yıldız ön planda belirgin bir şekilde parlıyor, görüntünün tam ortasına kocaman bir gökada kümesi yerleşiyor. Acımasız yerçekimi kuvveti tarafından bir araya getirilmiş binlerce galaksi topluluğu” şeklinde tanımlıyor.

Ancak bu güzel görüntü, tüyleri ürpertici bir müzikal kompozisyona dönüşmüş.

Fotoğrafı seslendiren ekip, “Görüntünün merkezindeki yüksek gökada yoğunluğu nedeniyle videonun ortasında orta frekanslı seslerin artmasına neden oluyor” diye bildirdi. Ayrıca görüntünün farklı bölgelerinin ve bileşenlerinin farklı sesler ürettiğini eklediler. Yıldızlar ve küçük galaksiler net sesler verirken, spiral galaksiler daha karmaşık ve uzun notalara dönüşüyor.

NASA, evreni deneyimlemenin yeni yollarını keşfetmeye hiç durmadan devam ediyor. Bir sonraki keşiflerini heyecanla bekliyoruz.